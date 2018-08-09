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Эксклюзив Эха 14:00, 09 августа 2018

Госдепартамент США с 22 августа вводит новые санкции

Госдепартамент США с 22 августа вводит новые санкции. Американские власти пришли к выводу, что Россия стоит за отравлением Скрипалей в британском Солсбери, — сообщают зарубежные СМИ.

Как передает Би-Би-Си, цитируя представителя Госдепа США, Вашингтон планирует применить к России санкционные меры в связи с инцидентом, произошедшим на территории Великобритании в марте этого года. Эти действия подпадают под положение закона о ликвидации химического и биологического оружия, который также предполагает и ограничительные меры в отношении его нарушителей.

Ранее аналогичные шаги были предприняты в отношении Северной Кореи после отравления в аэропорту Куала-Лумпура брата лидера КНДР. Как говорится в сообщении Государственного департамента, первая волна санкций, которые пересекаются уже действующими, вступит в силу через две недели. Вторая, более жесткая, начнет работать три месяца спустя, если Москва не предоставит доказательства своей готовности не использовать впредь химическое оружие, уточняет Би-Би-Си.

Экономическая часть санкций, предложенных группой конгрессменов, включает, в том числе, замораживание американских активов семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

Сенаторы США предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм, а также требуют подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина.

Россия считает незаконными новые американские санкции из-за дела СКрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В российском МИДе новые антироссийские санкции назвали «драконовскими». Они вводятся под надуманным предлогом, — подчеркивают дипломаты.

Новые санкции в отношении России направлены на подрыв российской экономики, — считает политолог Федор Лукьянов. Он проводит параллели с Ираком.

По словам Лукьянова, давление на Россию будет усилено после того, как она откажется выполнить американский ультиматум.

Комментарии

33

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johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:07

у нас с ответом на санкции Выбора быть не может! отбомбиться по Воронежу и все дела ...

dmast79 09 августа 2018 | 14:11

johnbmw: Берите выше - по Садовому Кольцу! В Воронеже нет столько любителей западно-долларового образа жизни. Так что, думаю пора мажорикам готовится жить на рубли и отдыхать в Крыму. Я очень даже за это!

johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:12

dmast79: +1! ... хоть моя малая родина в 500м от Садового кольца ...

patrikk_1 09 августа 2018 | 14:16

Госдепартамент США с 22 августа вводит новые санкции. Американские власти пришли к выводу, что Россия стоит за отравлением Скрипалей в британском Солсбери...

За возврат Крыма в состав России, антироссийские санкции были намного слабее, чем за недоказанную причастность к отравлению Скрипалей. Это говорит о том, что дело не в отравлении, а дело в решимости США уничтожить Россию и российский народ.

Это объявление войны.

alladinov 09 августа 2018 | 14:19

patrikk_1: « за недоказанную причастность к отравлению Скрипалей»

Доказанную, уродец, доказанную. Просто тебе об этом прапорщик tobr не рассказал.

patrikk_1 09 августа 2018 | 14:27

Если В.Путин проглотит эту последующие пилюли, то американцы взорвут глубинными минами "Северный поток - 1", а послезавтра начнут бомбить Севастополь. Вот увидите. Они никогда не остановятся.

minerr 09 августа 2018 | 14:28

alladinov: Поделись ссылкой на решение суда, которое доказывает о причастности России к отравления Скрипалей.
А эти санкции говорят топько о том что штаты тупо разрешили британцам вовсе не расследовать это дело, назначил виновных.

mayk02_18 09 августа 2018 | 14:38

minerr: Шахтер, не смеши своего друга тракториста-за недоказанное хищение -под санкциями уже год и Серебрянриков и Малобродский...
За недоказанное участие в экстремизме надуманного Нового Величия под санкциями сидит в КПЗ 17летняя Анна Павликова и ее подружка..
За недоказанные преступления под санкциями , пока идет следствие , в тюрьмах сидят десятки россиян по ненасильственным преступлениям-и в России это считается законным? Так и США-садят Россию в КПЗ по насильственному преступлению -отравлнию, пока идет следствие..
Видать доказательства существенные , так шо сидеть России под санкциями-до суда

alladinov 09 августа 2018 | 14:45

minerr:

Друг мой Минетчик, а откуда ты высосал, что тебе, уроду, кто-то обязан предоставлять ссылки? Кто ты такой, а? Ты никто, звать тебя никак, так что прими еще раз за щеку с проглотом и хватит с тебя.

dmast79 09 августа 2018 | 14:46

alladinov: Был суд или хотя бы подобие его?
Зато теперь ясно, КТО на САМОМ ДЕЛЕ траванул скрипалей!

alladinov 09 августа 2018 | 14:51

dmast79:

Ты, урод вонючий, не забыл, что вопросы здесь задаю я, а ты обязан стоя на коленях на них покорно отвечать? Смотри у меня, накажу!

dataan 09 августа 2018 | 15:06

alladinov: Наказалка не выросла еще, малыш. Лучше помоги пиндосам ракетку найти в эстонских торфяниках. Бу-га-га-га-га :)))))))))))))

eniro 09 августа 2018 | 15:03

dmast79: Вы бредите. Президент, Дума, Правительство России обращается в суд для решения вопросов в пределах своей компетенции? Вы что-то зарапортовались на заводе в Астрахани(судя по регистрации). А судя по 13 страницам своих постов (которые начались 5.8.2018 г.), то вы обыкновенный троль(хотя и не дурак). Напишите лучше про детский сад в Астрахани...

dmast79 09 августа 2018 | 15:16

eniro: Просто я в отпуске, а на улице жара. Сижу под сплиткой, пью пиво, общаюсь с умными и не очень людьми. Тролль же, да будет вам известно - никогда не ведёт себя как тролль..))
По сути, дело скрипалей все умные люди с самого начала называли провокацией, это абсолютно не выгодное России и наоборот, выгодное для её врагов действие

johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:19

patrikk_1: так это ... вы должны!!! РАДОВАТЬСЯ - песни с бубнами устраивать ... вы же так хотели пиндосам задницу надрать!!!!

dorin1987 09 августа 2018 | 14:21

_: /а дело в решимости США уничтожить Россию и российский народ./ - Хм... А царек РФ говорило, что санкции - только на пользу его режиму и населению режима царька РФ... Вы что, считаете, что царек РФ лгало? Вы сознательно перечите царьку РФ?

igorkot____1 09 августа 2018 | 14:23

patrikk_1: А неча злодействами по всему миру заниматься. Гопничество не пройдет.

waytothesun 09 августа 2018 | 14:24

patrikk_1: народ и вовкины кореша не едины
не надо за народ болтать

patrikk_1 09 августа 2018 | 14:32

waytothesun:

Я что-то сказал от имени народа? А ну покажи, вафлёрская ты морда?

rogerrabbit 09 августа 2018 | 14:30

patrikk_1: дело в решимости США уничтожить Россию и российский народ

да на хрен ты им сдался, такой убогий, чтобы уничтожать?
если бы действительно хотели, сделали бы это в конце 80-х

еще лет десять подобной деградации, и всё произойдет само собой
и совершено бесплатно


johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:35

rogerrabbit: именно ТАК ... к сожалению :-((

patrikk_1 09 августа 2018 | 14:36

rogerrabbit:

Мало что косоглазый, так ты ещё и слепой? Прочти вафлёрская морда заголовок новости - с 22 августа США вводят санкции против России. Это война.

johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:43

patrikk_1: так это ... вы должны!!! РАДОВАТЬСЯ - песни с бубнами устраивать ... вы же так хотели пиндосам задницу надрать!!!!

mayk02_18 09 августа 2018 | 14:42

patrikk_1: Российский народ уничтожит сам путен..Задача США-ему не мешать,т к санкции по мнению всей верхушки России-России только не пользу...

vezdehod 09 августа 2018 | 14:15

Только, только "переварили" старые санкции и вот тебе и здрасьте - стучаться новые.

dmast79 09 августа 2018 | 14:17

vezdehod: И эти переварят. Про дедолларизацию и финансовый суверенитет сколько говорильни было? Если бы не жареный петух - так и продолжали бы болтать!

vilingrad 09 августа 2018 | 14:16

Вовка все больше напоминает маленького такого Валуева, которого зажал в углу большой такой американский Лома. Плюха за плюхой, но Валуйчик держится, хоть башка мотается и ножки гнутся, да и болтает из стороны в сторону. Секунданты Вовы давно валяются рядом с рингом, пораженные не столько случайными ударами Ломы, сколько отмашками жертвы; часть зала, сочувствующих Быстрому Чекисту, лишилась чувств- но ничего, сквозь кровь и сопли упрямо блестят два крысиных зуба. Крыса, зажатай в углу, сдохнет, пусть последней на корабле, но не сдадится:)

remych 09 августа 2018 | 14:19

=======Россия считает незаконными новые американские санкции=========

А на основании каких законов санкции могут быть признаны законными? И можно ли представить ситуацию, когда Россия признает чьи-либо санкции в отношении себя законными?

tag188 09 августа 2018 | 14:30

Как-то не уважительно они обращаются с нашей вставшей с колен энергетической сверхдержавой под управлением гения геополитики.
Портки, когда уже будет адекватный ответ, когда доллар обвалите??

dmast79 09 августа 2018 | 14:53

tag188: Как гривну, или так ничто другое не обваливается?
На самом деле, идёт нормальный процесс освобождения от диктата США, навязанного России в 90-е.
Вначале политический суверенитет, а когда США поняли что дело пахнет керосином и новая ось Европа-Россия-Китай готова бросить вызов их притязаниям - то тут же стали быть санкциями. Одновременно и по китаю в области торговли, и по европе, ну а Россия как главный и наиболее смелый противник - получает более сильный удар. Ничего, это больше похоже на истерику уже самих США.

specsalos 09 августа 2018 | 14:38

Путинский "гений" ведет РФ от "победы" к "победе"! И весь мир уже ржет над Россией и россиянами.

dmast79 09 августа 2018 | 14:56

specsalos: Весь мир с гордостью и завистью смотрит на Россию, осмелившуюся бросить вызов зарвавшейся сверхдержаве. Пытаются "ржать" только представители мелких, завистливых, нищих, нежизнеспособных стран-ошмётков бывшего СССР, которых США кормит костями со своего стола.

(комментарий скрыт)

delovoy_podolsk 09 августа 2018 | 15:10

США плотно взялись за Рашку - это факт. В самом деле, если так невменяемы руководители РФ, то вопрос смены парадигмы власти на этой территории - вопрос времени. Сколько можно издеваться над миром и своим же населением? Ведь это продолжается с первой половины XX века. Уже даже не смешно. У Путина все бразды правления и все рычаги есть, чтобы сделать из страны конфетку, а вместо этого он постоянно производит всё время какие-то увиливания от налаживания нормальной жизни. ОПГ процветают. Он что, взаправду считает, что это путь в нормальное общество? Что все эти уголовники и полу уголовники в состоянии переродится и стать полноценными властителями государства? Рузвельт в 30-х годах вынужден был из 32 семей организованной преступности в США уничтожить физически 17 кланов! Пока не привёл этих людей в чувство. Расстреливали при захвате оптом, вместе с членами семей. Я не призываю к жестокости, но понять, что силовики, преступные авторитеты не могут быть здоровым фундаментом для построения нормального современного общества, какие бы взгляды они не вынашивали и каких бы приоритетов не придерживались. Они не могут это, потому что так устроен мир, так человек устроен. Не может спортсмен быть законодателем, а мошенник и вор - элитой общества... Так бывает, но редко, в исключительных случаях и обычно рассматривается как курьёз, не более. Исключение из правил не может заменить правило!

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