Госдепартамент США с 22 августа вводит новые санкции. Американские власти пришли к выводу, что Россия стоит за отравлением Скрипалей в британском Солсбери, — сообщают зарубежные СМИ.

Как передает Би-Би-Си, цитируя представителя Госдепа США, Вашингтон планирует применить к России санкционные меры в связи с инцидентом, произошедшим на территории Великобритании в марте этого года. Эти действия подпадают под положение закона о ликвидации химического и биологического оружия, который также предполагает и ограничительные меры в отношении его нарушителей.

Ранее аналогичные шаги были предприняты в отношении Северной Кореи после отравления в аэропорту Куала-Лумпура брата лидера КНДР. Как говорится в сообщении Государственного департамента, первая волна санкций, которые пересекаются уже действующими, вступит в силу через две недели. Вторая, более жесткая, начнет работать три месяца спустя, если Москва не предоставит доказательства своей готовности не использовать впредь химическое оружие, уточняет Би-Би-Си.

Экономическая часть санкций, предложенных группой конгрессменов, включает, в том числе, замораживание американских активов семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

Сенаторы США предлагают признать Россию государством, спонсирующим терроризм, а также требуют подготовить доклад о личном состоянии Владимира Путина.

Россия считает незаконными новые американские санкции из-за дела СКрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В российском МИДе новые антироссийские санкции назвали «драконовскими». Они вводятся под надуманным предлогом, — подчеркивают дипломаты.

Новые санкции в отношении России направлены на подрыв российской экономики, — считает политолог Федор Лукьянов. Он проводит параллели с Ираком.



По словам Лукьянова, давление на Россию будет усилено после того, как она откажется выполнить американский ультиматум.