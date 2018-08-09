Российский рынок акций переживает серьезное падение на фоне сообщений о новых санкциях США
Резко снизился курс рубля, эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление национальной валюты.
Акции компании «Аэрофлот» упали больше чем на 12 %, ценные бумаги банка ВТБ подешевели более чем на 7,5%, Сбербанка – почти на 6%. В целом рынок акцию провалился до минимума, который был зафиксирован в апреле. Теряет свои позиции и рубль, курс доллара на завтра превысил отметку в 66 рублей, евро почти достиг 77.
Серьезное ослабление национальной валюты стало результатом совокупности факторов, отметил в интервью «Эху» директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Ослабление рубля будет продолжаться и экономическая ситуация в стране значительно ухудшится, сказал телеканалу РБК профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.
Зарубежные игроки распродают акции российских компаний и облигации федерального займа, пишет сайт РБК. Это оказывает отрицательное влияние на рубль.
Основные биржевые индексы после снижение к середине дня вышли из резкого падения.
Комментарии37
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johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:05
А чё, с ответом на санкции у нас бывает выбор???? отбомбиться по Воронежу и все дела ...
vasyakirin 09 августа 2018 | 14:09
johnbmw: В этот раз, введут статью за оборот доллара и евро внутри РФ....
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:10
vasyakirin: угу ... Расстрельную ...
vasyakirin 09 августа 2018 | 14:12
johnbmw: могут, и без референдума...
alladinov 09 августа 2018 | 14:15
Рубль и доллар
Американский доллар важный,
Который нынче лезет всем в заем,
Однажды
C советским встретился рублем.
И ну куражиться и ну вовсю хвалиться:
"Передо мной трепещет род людской,
Открыты для меня все двери, все столицы,
Министры и купцы, и прочих званий лица
Спешат ко мне с протянутой рукой.
Я все могу купить, чего ни пожелаю,
Одних я жалую, других - казнить велю,
Я видел Грецию, я побывал в Китае, -
Сравниться ли со мной какому-то рублю?.."
"А я с тобой не думаю равняться", -
Советский рубль сказал ему в ответ.
"Я знаю, кто ты есть, и если уж признаться:
Что из того, что ты увидел свет?!
Тебе в любой стране лишь стоит появиться,
Как по твоим следам нужда и смерть идут.
За черные дела тебя берут убийцы,
Торговцы родиной тебя в карман кладут.
А я народный рубль, и я в руках народа,
Который строит мир и к миру мир зовет,
И всем врагам назло я крепну год от года.
А ну, посторонись - Советский рубль идет!"
patrikk_1 09 августа 2018 | 14:18
Российский рынок акций переживает серьезное падение на фоне сообщений о новых санкциях США...
Casus belli.
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:21
vasyakirin: эти???? - МОГУТ!!!!
ogrig Олег Савин 09 августа 2018 | 14:11
vasyakirin: Еще 10% и надо будет входить в бумаги. Санкции - фундаментальный фактор. Их просто надо учитывать.
gordy 09 августа 2018 | 14:14
@Зарубежные игроки распродают акции российских компаний и облигации федерального займа,...@
Бегут, как от прокажённого?
dmast79 09 августа 2018 | 14:22
gordy: Бегут мошенники и спекулянты, пока за химок не взяли и не вытрясли карманы!
wojskowy Марек Качоровски 09 августа 2018 | 14:35
dmast79: По Вашему получается что Россия продавала облигации спекулянтам И и мошенникам. Оказывается Правительство РФ имеет дело с уголовными элементами. Поосторожнее в суждениях.
dmast79 09 августа 2018 | 14:15
vasyakirin: Евро то тут причём? Заменят доллар на связку золото-евро-юань и алга!
vasyakirin 09 августа 2018 | 14:21
dmast79: внешний оборот по любому в долларах и останется, ну а евро , пусть фунт будет!
dmast79 09 августа 2018 | 14:29
vasyakirin: С чего бы ему в долларах быть? Германия например покупает у России газ - нужен доллар? Нет. Россия покупает у Китая электронику - зачем тут доллар? Доллар нужен только для разных финансовых манипуляций банкиров.
vasyakirin 09 августа 2018 | 14:38
dmast79: зачем спрашиваешь, если сам ответ знаешь?
по хорошему между странами ни какая валюта не нужна,
обмен идет исключительно исходя из потребности.
Нужна тебе турбина Сименс, отдай сто тысяч кубов газа и заверши сделку!
wojskowy Марек Качоровски 09 августа 2018 | 14:40
dmast79: Расчёты в долларах ведутся не потому, что так захотели США, а по одной простой причине: Именно США начиная с 1949 года ни разу не нарушила выплат по своим обязательствам и кроме того это самая мощная экономика в мире. Говоря о Китае надо помнить, что структура экономики США это высокие технологии, а Китай это международная фабрика по сборке электроники и пошиву тряпок, пока что. Дальше будет видно.
wojskowy Марек Качоровски 09 августа 2018 | 14:36
vasyakirin: Пытались это сделать при создании БРИКСА, Китай жёстко сказал, что расчёты внутри сообщества в долларах.
vezdehod 09 августа 2018 | 14:12
Не оправдал высокого. советского, партийного доверия дядя Трамп ,лёг под свой Конгресс и Сенат - Кремль с ним так не договаривался.
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:14
vezdehod: неужели Хуже Обамки оказалсИ????? :-((((
tv_victim 09 августа 2018 | 14:16
vezdehod: Зато амеровским конгрессменам в Думе стоя аплодировали.... А победу Трампа шампанским встречали... Поневоле задумаешься, в пользу какого государства там законы принимают.....
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:31
tv_victim: ХОРОШО, что это только несчастные отщепенцы Задумаются (просто потому, что Умеют это делать) ... а остальные 76% продолжают вставать с колен ... им не до ДУМ ...
epynda 09 августа 2018 | 14:07
Санкции - это проблема, накладывающих санкции.....
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:08
epynda: с этим НЕ ПОСПОРИШЬ! ... ещё КАКИЕ проблемы :-((((
testmeter 09 августа 2018 | 14:07
Можем и дальше повторять?
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:09
testmeter: ... ещё МНОГО МНОГО раз ...
vilingrad 09 августа 2018 | 14:08
Зато Володенька с Дональдиком друзья... если не больше. Вводит и вводит...
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:11
vilingrad: Зато Володенька с Дональдиком друзья. / - не разлей вода практически ...
platonnekafrin 09 августа 2018 | 14:11
Трамп явно напрашивается на новую встречу. Еще раз встретятся, еще раз наш там победит и всё - кирдык стране.
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:13
platonnekafrin: Вы уж уточните которой из стран кирдык ... а то Очень Волнительно ...
platonnekafrin 09 августа 2018 | 14:20
johnbmw: За Третий Рим я плачу и горюю, а не за Америку беспутную!
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 14:27
platonnekafrin: +1! :-((((((((((((
zavodenka 09 августа 2018 | 14:15
Вы, гады, ещё за Севастополь ответите!
vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 14:22
Отрицательный рост экономики будет гармонично сочетаться с омоложением населения, вызванным пенсионной реформой, а также ускорит поступательное движение вперёд, в прошлое.
zemljanka 09 августа 2018 | 14:33
vasya_von_smetankin: ... или "Назад в будущее"...
zibex 09 августа 2018 | 14:43
Понятно что при Путине жизнь будет все хуже и хуже
marchuk 09 августа 2018 | 14:47
Предлагаю внести бомбежку Воронежа в конституцию РФ. В главу 4 "Президент Российской Федерации". А то он нерешительный какой-то.
dimavosko 09 августа 2018 | 14:50
Ничего не понимаю.
Ведь еще недавно какие-то умники заявляли, что санкции нам только на пользу.
Неужели, они врали?