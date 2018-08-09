Российский рынок акций переживает серьезное падение на фоне сообщений о новых санкциях США...

Резко снизился курс рубля, эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление национальной валюты.

Акции компании «Аэрофлот» упали больше чем на 12 %, ценные бумаги банка ВТБ подешевели более чем на 7,5%, Сбербанка – почти на 6%. В целом рынок акцию провалился до минимума, который был зафиксирован в апреле. Теряет свои позиции и рубль, курс доллара на завтра превысил отметку в 66 рублей, евро почти достиг 77.

Серьезное ослабление национальной валюты стало результатом совокупности факторов, отметил в интервью «Эху» директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Ослабление рубля будет продолжаться и экономическая ситуация в стране значительно ухудшится, сказал телеканалу РБК профессор Высшей школы экономики Иван Родионов.

Зарубежные игроки распродают акции российских компаний и облигации федерального займа, пишет сайт РБК. Это оказывает отрицательное влияние на рубль.

Основные биржевые индексы после снижение к середине дня вышли из резкого падения.