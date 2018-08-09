Перевод осужденного в РФ украинского режиссера Сенцова прямо из колонии в госпиталь Симферополя невозможен – глава СПЧ
Перевод осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова прямо из колонии в госпиталь Симферополя невозможен. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Таким образом он прокомментировал новость о том, что адвокат осужденного Наташа Добрева обратилась к уполномоченному России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с целью содействовать переводу Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Симферополе.
«Я не думаю, что подобное решение перевода возможно, но перевод из колонии в госпиталь в Салехарде возможен», — сказал М.Федотов.
М.Федотов также напомнил, что О.Сенцов объявил бессрочную голодовку с целью освободить других украинских заключенных, находящихся в России. По его словам, с аналогичными требованиями выступает и российская сторона в отношении своих заключенных, отбывающих наказание в Украине. Отсюда, уточнил он, решение вопроса «должно быть поставлено в общий контекст с обменом всех на всех». «Это общая задача, и у президентского Совета по правам человека с 2014 года она не менялась», — сказал М.Федотов.
Он добавил, что «все кто насильно удерживается по тем или иным правовым основаниям в Украине или России должны вернуться домой к своим семьям. Это касается, прежде всего, Сенцова, так как его жизнь под угрозой».
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dataan 09 августа 2018 | 13:54
Все правильно. Сам захотел голодать. Никаких проблем.
skuulll 09 августа 2018 | 13:56
Переведите меня, не террориста, в санаторий в Ялте на месяцок другой за госсчёт, тоже хотел бы подлечится, могу даже поголодать недельку, если требуется.
gригорьич 09 августа 2018 | 13:58
Читаю словесную эквилибристику Федотова и умом понимаю, что в его положении по-другому выступить очень сложно. Но в голову, да простит Господь, упрямо лезет мысль: «Хорошо, что Валерия Ильинична до ЭТОГО не дожила».
nikolaitschi 09 августа 2018 | 14:02
gригорьич: А кто его ставит в это положение? Судя по всему оно ему понравилось.
rus 09 августа 2018 | 14:04
gригорьич: ...да простит Господь, упрямо лезет мысль...
Вот и у меня: как там Надюша в бандеровских застенках?
yralez 09 августа 2018 | 14:05
Я думаю, что обмен равноценен.....российских бандитов на одного Сенцова.
Тут у нас старики и люди против ограбления выступать стали, так что надо бандитами укрепляться.
abuvgrobu 09 августа 2018 | 14:11
Он отказался ехать в гражданскую больницу. - Там народ дисциплину не соблюдает и обязательно выплывет как он голодает. Больше 80-ти дней и до сих пор жив и в сознании?! Сергей Кузнецов голодал 54 дня - в бреду последнюю неделю, хотя чистку ему делали все время и давали мин. воду. Бред.