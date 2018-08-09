Перевод осужденного в РФ украинского режиссера Сенцова прямо из колонии в госпиталь Симферополя невозможен – глава СПЧ

Перевод осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова прямо из колонии в госпиталь Симферополя невозможен. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Таким образом он прокомментировал новость о том, что адвокат осужденного Наташа Добрева обратилась к уполномоченному России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с целью содействовать переводу Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Симферополе.

«Я не думаю, что подобное решение перевода возможно, но перевод из колонии в госпиталь в Салехарде возможен», — сказал М.Федотов.

М.Федотов также напомнил, что О.Сенцов объявил бессрочную голодовку с целью освободить других украинских заключенных, находящихся в России. По его словам, с аналогичными требованиями выступает и российская сторона в отношении своих заключенных, отбывающих наказание в Украине. Отсюда, уточнил он, решение вопроса «должно быть поставлено в общий контекст с обменом всех на всех». «Это общая задача, и у президентского Совета по правам человека с 2014 года она не менялась», — сказал М.Федотов.

Он добавил, что «все кто насильно удерживается по тем или иным правовым основаниям в Украине или России должны вернуться домой к своим семьям. Это касается, прежде всего, Сенцова, так как его жизнь под угрозой».