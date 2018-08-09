Z Архив новостей новости
5 7 6 1107
Эксклюзив Эха 13:50, 09 августа 2018

Перевод осужденного в РФ украинского режиссера Сенцова прямо из колонии в госпиталь Симферополя невозможен – глава СПЧ

Перевод осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова прямо из колонии в госпиталь Симферополя невозможен. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов. Таким образом он прокомментировал новость о том, что адвокат осужденного Наташа Добрева обратилась к уполномоченному России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с целью содействовать переводу Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Симферополе.

«Я не думаю, что подобное решение перевода возможно, но перевод из колонии в госпиталь в Салехарде возможен», — сказал М.Федотов.

М.Федотов также напомнил, что О.Сенцов объявил бессрочную голодовку с целью освободить других украинских заключенных, находящихся в России. По его словам, с аналогичными требованиями выступает и российская сторона в отношении своих заключенных, отбывающих наказание в Украине. Отсюда, уточнил он, решение вопроса «должно быть поставлено в общий контекст с обменом всех на всех». «Это общая задача, и у президентского Совета по правам человека с 2014 года она не менялась», — сказал М.Федотов.

Он добавил, что «все кто насильно удерживается по тем или иным правовым основаниям в Украине или России должны вернуться домой к своим семьям. Это касается, прежде всего, Сенцова, так как его жизнь под угрозой».

Комментарии

7

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

dataan 09 августа 2018 | 13:54

Все правильно. Сам захотел голодать. Никаких проблем.

skuulll 09 августа 2018 | 13:56

Переведите меня, не террориста, в санаторий в Ялте на месяцок другой за госсчёт, тоже хотел бы подлечится, могу даже поголодать недельку, если требуется.

gригорьич 09 августа 2018 | 13:58

Читаю словесную эквилибристику Федотова и умом понимаю, что в его положении по-другому выступить очень сложно. Но в голову, да простит Господь, упрямо лезет мысль: «Хорошо, что Валерия Ильинична до ЭТОГО не дожила».

nikolaitschi 09 августа 2018 | 14:02

gригорьич: А кто его ставит в это положение? Судя по всему оно ему понравилось.

rus 09 августа 2018 | 14:04

gригорьич: ...да простит Господь, упрямо лезет мысль...


Вот и у меня: как там Надюша в бандеровских застенках?

yralez 09 августа 2018 | 14:05

Я думаю, что обмен равноценен.....российских бандитов на одного Сенцова.
Тут у нас старики и люди против ограбления выступать стали, так что надо бандитами укрепляться.

(комментарий скрыт)

abuvgrobu 09 августа 2018 | 14:11

Он отказался ехать в гражданскую больницу. - Там народ дисциплину не соблюдает и обязательно выплывет как он голодает. Больше 80-ти дней и до сих пор жив и в сознании?! Сергей Кузнецов голодал 54 дня - в бреду последнюю неделю, хотя чистку ему делали все время и давали мин. воду. Бред.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 533 6 7182 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Рождённые 3 августа Поздравить…

5 443 6 6523 03.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 182 6 13004 08:54
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 100 6 8012 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 108 6 10354 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мы же все понимаем про Россию, и все-таки любим ее, невзирая на ту страшную маску, которую на нее сейчас натянули спецслужбы и иные безнравственные люди…

5 169 6 18140 03.08
#слушать 01:46:18 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Новости

Лукьянов: Новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей направлены на подрыв российской экономики Политолог проводит параллели с Ираком..

5 49 6 5082
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 107 6 11907 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Анатолий Шарий гость: Анатолий Шарий видеоблогер

Отдельным чиновникам выгодны потоки беженцев. Они не думают, что будет потом, что будет через 10 лет. Это люди-однодневки, которым важно сейчас набить свои карманы…

5 60 6 7200 08.08
#слушать 42:14 8читать ;смотреть $скачать 9.7 МБ
Kукраина, видео, сетевизор, политика, передачи
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 283 6 35504 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Новости

США объявили о введении новых санкций против России Из-за использования химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей…

5 43 6 6070
Интервью Особое мнение

Максим Шевченко гость: Максим Шевченко журналист

Я хотел бы обратиться к российским властям с предложением поддержать создание независимой расследовательской группы. Ходорковский создает свою группу – я знаю, уже набирают туда журналистов. Я готов помочь…

5 90 6 21248 02.08
#слушать 36:06 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 66 6 9784 06.08
Новости

Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции В посольстве подчеркивают, что санкции вводятся «под надуманным предлогом»...

5 42 6 6404
Голосование
Существует ли картинка или надпись, за которую человек заслуживает тюрьмы?
5 37 6 5583 07.08
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Все они будут соучастниками Все понимают, от кого зависит решение судьбы Сенцова. Но этот человек или молчит, или привычно-лицемерно ссылается на то, что «суд решил»...

5 118 6 17938 08.08
Kобщество, сенцов, заключенные, мнения

Популярное за неделю

Новости

Власти США с 22 августа вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей Одновременно Россия должна выполнить ряд условий в течение трех месяцев…

5 34 6 14596
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Водитель врет — он и есть соучастник. И у меня вопрос — почему наш грозный МИД, вместо того, чтобы требовать выдачи водителя, это вранье некритически повторяет и рассказывает нам бред…

5 152 6 142100 04.08
#слушать 47:32 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 66 6 9784 06.08
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Как прокололись Владимир Путин и моя любимая Мария Захарова Просто послушай, как они это говорят. Просто следи за руками. И больше ничего…

5 210 6 375449 06.08
Kобщество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Внеземная форма тупости Внеземная форма тупости Если молодежи до этой поры вся эта державность и вся эта дерьмовая духовность была просто фиолетова, теперь ей все это будет просто ненавистно…

5 204 6 167281 06.08
Kрпц, власть, видео, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7170901
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3604473

Сегодня в эфире