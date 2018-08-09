Время подачи такси в Москве почти вдвое меньше времени приезда бригад «скорой помощи», констатирует мэр Сергей Собянин. По его словам, никогда за всю историю города такого сервиса еще не было. Он стал конкурентным по сравнению с самыми лучшими образцами такси в мире.

При этом Собянин признал, что есть проблемы с такси в аэропортах и на вокзалах, а также с отдыхом таксистов.