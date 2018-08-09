Время подачи такси в Москве почти вдвое меньше времени приезда бригад «скорой помощи», констатирует мэр Сергей Собянин
Время подачи такси в Москве почти вдвое меньше времени приезда бригад «скорой помощи», констатирует мэр Сергей Собянин. По его словам, никогда за всю историю города такого сервиса еще не было. Он стал конкурентным по сравнению с самыми лучшими образцами такси в мире.
При этом Собянин признал, что есть проблемы с такси в аэропортах и на вокзалах, а также с отдыхом таксистов.
Комментарии11
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lewonder 09 августа 2018 | 13:56
А причём тут город?
dmast79 09 августа 2018 | 14:00
lewonder: А что причём? Москва лидер среди мегаполисов мира по темпам ввода новых дорог и развязок. Это не влияет разве?
danko1 09 августа 2018 | 14:02
lewonder: Даже не понял холуй путинский, что вынес приговор "скорой помощи", которая должна оперативнее таксистов быть, а люди умирают, не дождавшись её приезда.
И за "скорую" помощь именно мэр отвечает, а таксисты - это просто наличие еще не убитого в этой сфере малого бизнеса.
dmast79 09 августа 2018 | 14:05
danko1: Может дело в том, что таксистов в разы и десятки раз больше чем врачей и неотложек? Таксовать может любой узбек на Приоре, а вот оказывать скорую помощь - едва ли...
Так что если в ваших словах и есть приговор - то только вашим "аналитическим способностям"..
eniro 09 августа 2018 | 14:22
dmast79:А знаете, мне нравится ваша аналитика: - Давай возьмем такси!
- Давай лучше возьмем водки... быстрее развезет!
danko1 09 августа 2018 | 14:33
dmast79: Мнение портянок о моих способностях, которые сохраняют мои комментарии разных реинкарнаций за много лет, меня не волнует.
А вот то, что в Москве должно быть достаточное количество врачей - то дело Собянина, как и финансирование на медицинское обслуживание, которое важнее многократно выкладываемой плитки, на которую денег не жалеют.
irinaapril 09 августа 2018 | 14:44
dmast79: получается, что любой узбек на такси лучше, чем водитель скорой?А если учесть, что скорую не пропускают, когда перкрывают улицы в случае, если ждут проезда шишки, то и вовсе печальная картина вырисовывается.
bozhezaryahrani 09 августа 2018 | 14:01
Пора переводить скорую в частный бизнес. И предложение также будет превышать спрос, как и в такси.
dmast79 09 августа 2018 | 14:07
bozhezaryahrani: И "сервис" будет такой - в стиле "Ара-вай-вай-вай!"?
hz6691 09 августа 2018 | 14:04
Если подчинить таксистов собянину, то будет паритет.
raffal 09 августа 2018 | 14:05
С момента начала функционирования UBER, и всех и всех многочисленных разновидностей этого сервиса, проблема такси перестала существовать повсеместно. Только причём тут мэр Собянин?
А вот то, что скорая помощь едет вдвое медленнее такси, это уже вопрос к Собянину. Это проблема мэра.