Сбой движения на  «оранжевой» линии московского метро произошел из-за поломки состава

Техническая неисправность поезда привела к сбою в движении на Калужско-Рижской линии столичного метро в четверг, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Из-за поломки состава с 11:35 в течение почти получаса прерывалось движение поездов на участке от станции «Теплый стан» до станции «Беляево» в сторону центра», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что неисправный поезд снят с линии. В пресс-службе подземки «Интерфаксу» заявили, что после сбоя движение на линии восстановилось. «В настоящее время движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком», — сказал собеседник агентства.

Ранее пресс-служба столичного метрополитена сообщила в «Твиттере», что на Калужско-Рижской линии были увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам.