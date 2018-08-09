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13:30, 09 августа 2018

Финансовая система России достаточно устойчивая, и ее удается «держать», несмотря на санкции, утверждают в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что недружественные решения США сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. При этом он ответил, что говорить об ответных мерах пока рано.

На фоне сообщений о новых санкциях против России, курс доллара превысил 66 рублей, а евро – достиг почти 77. Акции российских компаний значительно потеряли в цене, в частности, Аэрофлота.

Комментарии

16

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jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 13:36


Все эти санкции, которые с 2014 года - это в основном пиар. Что бы и волки были сыты, и овцы целы.

Мой Личный опыт. Работаю на западные лейблы, инжиниринг. С 2014 года заказы немного упали - сейчас рост. Повышают зарплату. Летом как всегда мало заказов и много свободного времени. Поэтому графоманствую и просвещаю эховскую ботву))

Главное - РОСТ НА ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ продаж новых ЛЕГКОВЫХ авто в России в этом году, это в основном ИНОМАРКИ российской сборки РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Более того, РОСТ ЧИСТОГО ИМПОРТА - Субару, например, который не производится в России. Все квоты на Волво уже выбраны.
Грузовики. Рост продаж тягачей Volvo, Man, Scania - на ДЕСЯТКИ %. Очень большой рост продаж КАМАЗов и Газелек.
Продажи авто - основной показатель состояния экономики. С экономикой всё в порядке.
Пострадают от санкций исключительно лица, близкие к Путе, до 70 рэ может упасть курс рубля (не привыкать). Инфляция 15 %! И всё! Нам что, привыкать?
Реальные санкции - это по Иранскому варианту. Эмбарго на нефть. Прекращение закупок газа. Этого НИКОГДА не будет. 80 % соляры, продаваемой в Европе - из нефти российского происхождения, при том, что там высокое содержание серы (в нефти). Европейцы же производят солярку, удовлетворяющуб всем стандартам ЕВРО.

ЗЫ. К Путе отношусь негативно. Зачем было устраивать эти кибератаки по всему Миру? Зачем?! Может кто-нибудь объяснить это разумно?....хе-хе...

jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 13:39

jjuddgge_ddrredd: Уровень жизни в России НАМНОГО выше чем на Украине.
Это факт БЕССМЫСЛЕННО отрицать.
Если Россия занимает 120 место в Мире по дорогам и дорожной инфраструктуре, то Украина - 136 место. На 16 мест ниже. Далее.В России в 5раз (!) в год БОЛЬШЕ продаётся новых авто на душу населения, чем на Украине, в основном это иномарки российской сборки - РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Такие же примерно пропорции на вторичном рынке авто.
В России около 50% автопарка старше 10 лет, на Украине...свыше 70%(!). В России свыше 30% автопарка в возрасте от 3-х до 7-и лет, на Украине...менее 10%
Продажа авто населению - это очень точный показатель уровня жизни. Население Украины по сравнению с Россией -НИЩЕЕ. А против хохлят ведь нет никаких санкций, только преференции со стороны Запада.
Миллионы хохлят на заработках в Польше и России. В Польше драят унитазы. В России это в основном подсобные строительные рабочие, а их жинки на Ленинградке по ночам подхалтуривают.
Порошенко - миллиардер, рано или поздно уедет на ПМЖ в Израиль, будет соседом Коломойского. Хохлята - нищеброды, куда им ехать, никому не нужны бедняки. Нового Майдана нет. Хотя все видят, что Порошенко и Ко - мошенники. Почему нет Майдана. Нет проплат. Прошлый Майдан был проплачен Порошенко и Коломойским, спонсоров нового майдана нет. Хохлята забесплатно скакать никогда не будут.
Мораль.
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти его в Европу
Где надо действовать умом
Он напрягает тольку жопу"
(Т. Шевченко, 1851 г)

gordy 09 августа 2018 | 13:40

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что недружественные решения США сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки."



Удушливая?

maximv 09 августа 2018 | 13:37

Всё о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал Президент – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает – нам всем станет нефиг делать. Поэтому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру вёдрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать – коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
– Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население, и на всякий случай переоделось во всё чистое.
Автор frumich.livejournal.com

hiryrg 09 августа 2018 | 13:37

Уффф...успокоил, а то я уж думал. Всё! Трындец наступил...Так и будем "держать" колосс на глиняных ногах...

archibald_dandy_esquire 09 августа 2018 | 13:42

hiryrg:
Финансовая система России достаточно устойчивая, и ее удается «держать», несмотря на санкции, ОБИРАЯ население прямыми и косвенными налогами и переправляя собранную дань в карманы друзей Путина, утверждают в Кремле

vasyakirin 09 августа 2018 | 13:38

Не пойму, пургомет имеет права говорить от себя лично, или он озвучивает президента как и положено по должности?

hz6691 09 августа 2018 | 13:38

В переводе на русский - нищему терять нечего.

olegleon 09 августа 2018 | 13:39

ещё один "гений экономики", как и его начальник.

Песков, санкции тут не особо и влияют. а основное давление от действий российских властей.
или тебе удобно всё на Америку сваливать? даже собственные просчёты

danko1 09 августа 2018 | 13:40

Перед падением рубля в 2 раза за несколько дней до этого ровно в 2 раза увеличили зарплату президенту, премьеру, их аппарату, депутатам и чиновникам. Случайность? Не думаю.
И с Песковым согласиться можно, что в России, которая Путин и его холуи, положение устойчивое.
Ну а на россиян, которые, как врал Путин, от падения курса рубля ничего не потеряли, ( хотя вслед за импортными товарами закономерно дорожали и российские, которые из импортных комплектующих и на импортном оборудовании производятся) власти всегда наплевать.

nns33 09 августа 2018 | 13:41

.....недружественные решения США сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. ====== в этом нет ничего удивительного. Трамп и его решения зависят от Конгресса,Сенаторов,общества,военных и других ведомств. Единолично "рулить" ему никогда не позволят.

timber_head 09 августа 2018 | 13:41

"утверждают в Кремле"

"В ставке фюрера все малахольные" (В бой идут одни старики) Но, безусловно, персонально их "финансовой системе" однозначно ничего не угрожает. У них все основное давно вывезено "в страны наиболее вероятного противника". Вот сам царек куда побежит, интересно?

polsan 09 августа 2018 | 13:41

Финансовая система России достаточно устойчивая, и ее удается «держать», несмотря на санкции, утверждают в Кремле.

И это правда! Как правда и то, что жить будет простому человеку опять непросто....

xuato 09 августа 2018 | 13:42

Краска есть, станок работает круглосуточно, бумага в наличии, фантиков всем хватит.

degele 09 августа 2018 | 13:42

Спасибо Дима за информацию. Надо бежать в банк забирать вклады

kp6ic 09 августа 2018 | 13:42

нежели он не понимают, что там их рассматривают как узурпаторов, коррупционеров, агрессоров и главныю угрозу демократии в мире. неужели он не понимает, что там с тараканами не дружат, а дихлофосом поливают. наивность правящей тусовки иногда просто поражает.

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