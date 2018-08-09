Финансовая система России достаточно устойчивая, и ее удается «держать», несмотря на санкции, утверждают в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал сегодня, что недружественные решения США сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. При этом он ответил, что говорить об ответных мерах пока рано.

На фоне сообщений о новых санкциях против России, курс доллара превысил 66 рублей, а евро – достиг почти 77. Акции российских компаний значительно потеряли в цене, в частности, Аэрофлота.