Адвокат Сенцова отправила письмо в Минюст РФ с просьбой о переводе осужденного в больницу Симферополя

Адвокат осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наташа Добрева подтвердила, что отправила письмо в Минюст РФ с просьбой о переводе осужденного в больницу Симферополя. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Да, я действительно написала это письмо. Я вчера отправила его в Министерство юстиции РФ факсом и почтой», — рассказала адвокат.

Она выразила надежду, что с «помощью этого запроса О.Сенцова переведут из тюрьмы в больницу его родного города Симферополя», где условия соответствуют нынешнему состоянию осужденного.

Ранее стало известно о том, что адвокат правозащитной организации «Агора» Наташа Добрева обратилась к уполномоченному России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с целью содействовать переводу Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Симферополе.

Напомним, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. 14 мая О.Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России. На сегодняшний день срок голодовки составляет 88 дней.

9 августа двоюродная сестра осужденного Наталья Каплан сообщила в социальной сети «Фейсбук» об ухудшении состояния О.Сенцова.