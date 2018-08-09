Адвокат Сенцова отправила письмо в Минюст РФ с просьбой о переводе осужденного в больницу Симферополя
Адвокат осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова Наташа Добрева подтвердила, что отправила письмо в Минюст РФ с просьбой о переводе осужденного в больницу Симферополя. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Да, я действительно написала это письмо. Я вчера отправила его в Министерство юстиции РФ факсом и почтой», — рассказала адвокат.
Она выразила надежду, что с «помощью этого запроса О.Сенцова переведут из тюрьмы в больницу его родного города Симферополя», где условия соответствуют нынешнему состоянию осужденного.
Ранее стало известно о том, что адвокат правозащитной организации «Агора» Наташа Добрева обратилась к уполномоченному России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаилу Гальперину с целью содействовать переводу Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Симферополе.
Напомним, что осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме. 14 мая О.Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», которые находятся в России. На сегодняшний день срок голодовки составляет 88 дней.
9 августа двоюродная сестра осужденного Наталья Каплан сообщила в социальной сети «Фейсбук» об ухудшении состояния О.Сенцова.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:20
Правильно сделал КОНЕЧНО ... но вот только всё это бесполезно :-((( гулаг своих "пациентов" не отдаёт ...
olegleon 09 августа 2018 | 13:24
а она не объяснила, почему для одного преступника должно быть сделано исключение, а другие должны сидеть?
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:27
olegleon: а вам не объясняли на КАКИХ основаниях в 50х-60х годах реабилитировали миллионы сидельцев гулага????
olegleon 09 августа 2018 | 13:30
johnbmw: реабилитировали это не исключение для одного.
почему именно для преступника Сенцова должны сделать исключение и перевести его в больницу его города? почему тогда не перевести всех преступников-москвичей в больницы Москвы?
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:36
olegleon: вы сами на свой вопрос ответили - ПОТОМУ, что он просто напросто НЕ ВИНОВЕН в том, в чём его обвиняют! - а стало быть подлежит Реабилитации!!!! почему бы не в Крымской больнице?
olegleon 09 августа 2018 | 13:41
johnbmw: да хоть в ЦКБ. но только после реабилитации. а пока же он обычный преступник, в отношении которого есть вступивший в силу приговор суда.
skuulll 09 августа 2018 | 13:26
Как он может хотеть на " оккупированную" территорию?
В первый раз слышу, что террориста могут перевести с зоны в гражданскую больницу в Крыму...
В санаторий Ялты ему не требуется, не?
lion64__2 09 августа 2018 | 13:28
"..
За восемь бед — один ответ.
В тюрьме есть тоже лазарет,..."
Террорист по кличке "режиссёр" должен сидеть за решёткой, а не на курорте.
piterjanis 09 августа 2018 | 13:34
Нужно его обменять на полит заключенных из Украины,а перед обменом вручить ему медаль и грамоту,от ГРУ
sergeoa 09 августа 2018 | 13:35
Либеройды закрутив эту историю с голудованием террориста-неудачника, не знают , как теперь всё это обратно закрутить . 90дней без еды и воды верблюд не выдержит. И благо, что этот мерзавец в тюрьме, в Симферопольской больнице, ему помогут довести голодование по методу Васисуалия Лоханкина до логического завершения. И из свиной крови этот псевдорежиссёр не воскреснет
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 13:42
.. в больницу Симферополя... А почему не в санаторий Майями? Там он будет поправляться и мужать....., гыыыыыы!
Адвокат недалёкого ума или сверхнаглости! Вот бы нашим адвокатам послать запрос в минюст США об помещение, содержащихся в нечеловеческих условиях, политзаключённых россиян Бута с Ярошенко на лечение в Москву!
Этому адвокату следует обратиться к психиатру за помощью))))))))