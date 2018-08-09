Роспотребнадзор с начала года оштрафовал нарушителей антитабачного закона на 70 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщила представитель Роспотребнадзора Ирина Попова.

-За первое полугодие 2018 года к административной ответственности было привлечено 5200 правонарушителей. В их числе полторы тысячи граждан, 1561 работник организаций-продавцов табачной продукции, более 600 индивидуальных предпринимателей, около полутора тысяч юридических лиц. Общая сумма назначенных административных штрафов составила более 70 миллионов рублей.

Попова добавила, что с 15 ноября 2013, когда закон вступил в силу, должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к ответственности около 70 тысяч правонарушителей, включая 9,5 тысяч юридических лиц.