Верховный суд отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей для декодирования сообщений

Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить апелляционную жалобу мессенджера Telegram на решение о признание законным приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ), устанавливающего процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений, передает «Интерфакс»".

«Решение Верховного суда России от 23 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger Limited Liability Partnership — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии ВС по административным делам.