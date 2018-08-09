Верховный суд отклонил жалобу Telegram на признание законным приказа ФСБ о передаче ключей для декодирования сообщений
Верховный суд (ВС) России отказался удовлетворить апелляционную жалобу мессенджера Telegram на решение о признание законным приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ), устанавливающего процедуру передачи спецслужбе ключей для дешифровки сообщений, передает «Интерфакс»".
«Решение Верховного суда России от 23 марта 2018 года оставить без изменений, апелляционную жалобу Telegram Messenger Limited Liability Partnership — без удовлетворения», — говорится в решении апелляционной коллегии ВС по административным делам.
Комментарии3
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yralez 09 августа 2018 | 13:13
А что еще ждать от подельников ?
Но ключи все равно не передадут.....придется утереться.
apels 09 августа 2018 | 13:13
Еще одно наглядное подтверждение, что такого института, как суд, сейчас в России нет.
andre_klimov 09 августа 2018 | 13:40
Вот и открыт путь к рассмотрению в международных инстанциях. Основной смысл подобного действия - не противодействие неправосудному решению, а - придание гласности многих фактов и их судебное установление,