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13:00, 09 августа 2018

Экс-президент Армении вернулся в Ереван на фоне арестов своих бывших соратников

Правоохранительные органы проводят обыски и задержания в рамках уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции десятилетней давности.

Третий президент Армении Серж Саргсян вернулся на родину из отпуска и направился в Нагорный Карабах для того, чтобы повидать мать – об этом пишет местная газета «Народ». По словам его представителя, экс-глава государства находится в стране уже больше недели. При этом сейчас в отношении бывших соратников Саргсяна проходят следственные действия. Так обвинения в свержении конституционного порядка предъявлены генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, другому бывшему президенту Роберту Кочаряну и экс-заместителю премьер-министра Армену Геворгяну.

Уголовные дела заведены по делу десятилетней давности. Тогда в Армении прошла серия акций несогласных с итогами президентских выборов, в которых победу одержал Саргсян. Митинги организовали сторонники первого главы государства, который снова претендовал на этот пост Левона Тер-Петросяна.

В ходе уличных беспорядков 2008 года погибли восемь демонстрантов и двое полицейских.

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