К пожизненному заключению приговорены четыре члена так называемой «банды ГТА», пятый обвиняемый получил 20 лет тюрьмы
Процесс проходил по уголовному делу об убийствах водителей.
Мособлсуд признал, что члены группировки создали вооруженную банду, прошли специальное обучение и четко осознавали свои действия. Сроки заключения назначены за совокупность преступлений в зависимости от роли каждого. Среди уголовных статей кроме убийств: бандитизм, разбой, незаконное изготовление и хранение оружия. Фигуранты признали вину в соучастии, но отрицают, что убивали людей. Приговор оглашали 7 дней, это связано с огромным количеством материалов по уголовному делу об убийстве 17 человек.
В Мособлсуде все это время были серьезно усилены меры безопасности, поскольку год назад обвиняемые устроили стрельбу и пытались сбежать. Процесс длился 2 года, до приговора дожили не все фигуранты, главу так называемой «банды ГТА» застрелили при задержании, еще четверо участников группировки погибли при перестрелке в суде.
Расследование по делу об убийствах водителей продолжается в отношении подозреваемых, которые скрываются за границей.
Комментарии3
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olegleon 09 августа 2018 | 13:07
Лев Пономарёв и Зоя Светова уже выступили с осуждением властей и взяли под свою защиту этих жертв режима?
novyrusich 09 августа 2018 | 13:35
olegleon: А как насчет одного из руководителей российской прокуратуры, на даче которого постоянно базировалась банда.
Он ведь обеспечивал ее прикрытие.ю
На его даче бандитов никто не искал.
Говорят и брал он с них за прикрытие недорого, всего лишь обслуживали они дачу и убирались на территории.
Такие дешевые ублюдки как ты, прикрываясь действительными жертвами кремлинов, берут под защиту мразей, которые вам близки, типа этих убийц, пытаясь уравнять убийц и просто противников кремлинов.
Вот для этого ты и гнусишь здесь.
Редкий же ты ублюдок, редкий, но не единственный.
lion64__2 09 августа 2018 | 13:32
Таких террористов и душманов следовало бы приговорить к смертной казни через повешение, привести приговор в исполнение, завернуть дохлых душманов в свиные шкуры и зарыть в скотомогильнике.