К пожизненному заключению приговорены четыре члена так называемой «банды ГТА», пятый обвиняемый получил 20 лет тюрьмы

Процесс проходил по уголовному делу об убийствах водителей.

Мособлсуд признал, что члены группировки создали вооруженную банду, прошли специальное обучение и четко осознавали свои действия. Сроки заключения назначены за совокупность преступлений в зависимости от роли каждого. Среди уголовных статей кроме убийств: бандитизм, разбой, незаконное изготовление и хранение оружия. Фигуранты признали вину в соучастии, но отрицают, что убивали людей. Приговор оглашали 7 дней, это связано с огромным количеством материалов по уголовному делу об убийстве 17 человек.

В Мособлсуде все это время были серьезно усилены меры безопасности, поскольку год назад обвиняемые устроили стрельбу и пытались сбежать. Процесс длился 2 года, до приговора дожили не все фигуранты, главу так называемой «банды ГТА» застрелили при задержании, еще четверо участников группировки погибли при перестрелке в суде.

Расследование по делу об убийствах водителей продолжается в отношении подозреваемых, которые скрываются за границей.