Российский рубль упал до нового минимума

На сегодняшних торгах в Москве доллар стоит более 66 рублей, евро – 77 рублей. Причина резкого падения российской валюты стала информация о новых санкциях, которые готовятся ввести США. Это связано с «делом Скрипалей». Первая часть ограничений вступит в силу до 22 августа.

США должны усилить санкционное давление на Россию, — считает конгрессмен Эд Ройс.

Санкции могут быть ужесточены – речь идет о сокращении торговли между двумя странами, а также о запрете «Аэрофлоту» совершать рейсы в США.

Российская финансовая система достаточно устойчива и ее удается держать, несмотря на санкции, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, пока преждевременно говорить о возможных контрмерах, при этом в Кремле считают, что увязывать санкции с делом Солсбери «незаконно».