Российский рубль упал до нового минимума
На сегодняшних торгах в Москве доллар стоит более 66 рублей, евро – 77 рублей. Причина резкого падения российской валюты стала информация о новых санкциях, которые готовятся ввести США. Это связано с «делом Скрипалей». Первая часть ограничений вступит в силу до 22 августа.
США должны усилить санкционное давление на Россию, — считает конгрессмен Эд Ройс.
Санкции могут быть ужесточены – речь идет о сокращении торговли между двумя странами, а также о запрете «Аэрофлоту» совершать рейсы в США.
Российская финансовая система достаточно устойчива и ее удается держать, несмотря на санкции, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, пока преждевременно говорить о возможных контрмерах, при этом в Кремле считают, что увязывать санкции с делом Солсбери «незаконно».
Комментарии48
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 09 августа 2018 | 13:03
Сошлись два главных фактора: Кириенко у руля и август ... "никогда такого не было и вот опять"(с)
patrikk_1 09 августа 2018 | 13:09
Причина резкого падения российской валюты стала информация о новых санкциях, которые готовятся ввести США...
Можно прикидываться дурачками, но это прямое объявление войны. Россия должна поставить ультиматум перед американцами - дать им 1 сутки на то, чтобы отменить все существующие санкции и через три часа нанести удар по городам Америки, странам НАТО и их сраным союзникам.
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:11
patrikk_1: сделает ЭТО пу????? а ПОЧЕМУ???? он тоже ВРЕДИТЕЛЬ?????
danko1 09 августа 2018 | 13:15
johnbmw: Если вредители Путин и его банда уйдут в отставку с конфискацией награбленного в бюджет, то доллар может вернуться на позиции мене 30 руб.
patrikk_1 09 августа 2018 | 13:20
danko1:
Хрен куда рубль ещё вернётся и хрен когда американцы ослабят давлению на Россию, пока наша страна не будет уничтожена. Это война. Надо потопить одну или пару американских авианосных групп, а потом всё пойдёт как по маслу.
tonight 09 августа 2018 | 13:32
patrikk_1: Тоесть вы хотите чтоб Путин делал всё что хотел например захват земель а ему за это ничего б не было?
patrikk_1 09 августа 2018 | 13:40
tonight:
В.Путин должен уничтожить США и их союзников не потому, что он какой-то наглый беспредельщик хулиган, а потому что уже ничего не изменится, Америка не остановится, пока не уничтожит Россию. Иначе как объяснить санкции из-за Скрипалей, которых мог отравить кто угодно, от британских и американских спецслужб, до "ходорковских", "каспаровых", "чичваркиных".
vikwlad 09 августа 2018 | 13:37
Хотелось бы спросить у нелегитимного президента России: "Владимир Владимирович! В связи с санкциями вы теперь перестанете помогать всяким людоедам, ликвидируете военные базы в Африке и Азии, выведете российские войска с территории Грузии и Украины? Или россияне будут меньше есть?"
gordy 09 августа 2018 | 13:18
@Российская финансовая система достаточно устойчива и ее удается держать, несмотря на санкции, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.@
Изо всех сил держим "финансовую систему" и ни слова о "светлом будущем"?
neburzhui2 09 августа 2018 | 13:12
patrikk_1:
Надо нефть и газ в Европу не за доллары а за рубли продавать.
:-))))))))))))))))))))
tvitov66 09 августа 2018 | 13:15
neburzhui2: надо!?! - а сможешь сам сказать об этом Миллеру и Сечену :)))
neburzhui2 09 августа 2018 | 13:16
tvitov66:
Скоро они под экспроприацию пойдут.
:-)))))))))))))
tvitov66 09 августа 2018 | 13:36
neburzhui2: они (как и МУДко) повязаны с нацЛидером еще по главснабу мэрии СПб - так что пойдут с ним по одним статьям УК РФ
platonnekafrin 09 августа 2018 | 13:18
patrikk_1: Лети в свое гнездо, кукушка. И одень там смирительные памперсы.
vilingrad 09 августа 2018 | 13:18
patrikk_1: Пишешь эти страстные слова с мобилы, стоя у обменника?! Нанеси удар по Штатам, выброси портреты мертвых президентов в унитаз!
gennady_77 09 августа 2018 | 13:28
patrikk_1: какая разница ватнику, какой курс доллара? он этих долларей и в руках-то никогда не держал, бояру за рубли отпускают опять же.
shmuel63 09 августа 2018 | 13:36
patrikk_1: Патрик, доводи свою мысль до конца. Если санкции - это прямое объявление войны, то введенные Путиным контрсанкции (запрет на импорт продоыольствия) - тоже война. С собственным народом.
calorad 09 августа 2018 | 13:39
patrikk_1: Думаю 50% ракет не взлетит, 40% поразит собственную территорию, 10% может таки куда то полетят, конечно неточно и конечно не туда.
sergej17 09 августа 2018 | 13:42
patrikk_1: S(t)ranyi kretin ili prosto konfus detskoi neozhidannosti?
jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 13:11
Все эти санкции, которые с 2014 года - это в основном пиар. Мой Личный опыт. Работаю на западные лейблы, инжиниринг. С 2014 года заказы немного упали - сейчас рост. Повышают зарплату. Летом как всегда мало заказов и много свободного времени - графоманствую и просвещаю ботву на эхо)))...
Главное - РОСТ НА ДЕСЯТКИ ПРОЦЕНТОВ продаж новых авто в России в этом году, это в основном ИНОМАРКИ российской сборки РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Более того, РОСТ ЧИСТОГО ИМПОРТА - Субару, например, который не производится в России. Все квоты на Волвы уже выбраны.
Грузовики. Рост продаж тягачей Volvo, Man, Scania - на ДЕСЯТКИ %. Рост продаж КАМАЗов и Газелек. Опять десятки %.
Продажи авто - основной показатель состояния экономики. С экономикой всё в порядке.
Пострадают от санкций исключительно лица, близкие к Путе, до 70 рэ может упасть курс рубля (не привыкать)
Реальные санкции - это по Иранскому варианту. Эмбарго на нефть. прекращение закупок газа. Этого НИКОГДА не будет. 80 % соляры, продаваемой в Европе - из нефти российского происхождения, при том, что там высокое содержание серы (в нефти). Европейцы же производят солярку, удовлетворяющуб всем стандартам ЕВРО.
jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 13:13
jjuddgge_ddrredd: Уровень жизни в России НАМНОГО выше чем на Украине.
Это факт БЕССМЫСЛЕННО отрицать.
Если Россия занимает 120 место в Мире по дорогам и дорожной инфраструктуре, то Украина - 136 место. На 16 мест ниже. Далее.В России в 5раз (!) в год БОЛЬШЕ продаётся новых авто на душу населения, чем на Украине, в основном это иномарки российской сборки - РАВ-4, Кэмри, Поло, Дастер. Такие же примерно пропорции на вторичном рынке авто.
В России около 50% автопарка старше 10 лет, на Украине...свыше 70%(!). В России свыше 30% автопарка в возрасте от 3-х до 7-и лет, на Украине...менее 10%
Продажа авто населению - это очень точный показатель уровня жизни. Население Украины по сравнению с Россией -НИЩЕЕ.
Миллионы хохлят на заработках в Польше и России. В Польше драят унитазы. В России это в основном подсобные строительные рабочие, а их жинки на Ленинградке по ночам подхалтуривают.
Порошенко - миллиардер, рано или поздно уедет на ПМЖ в Израиль, будет соседом Коломойского. Хохлята - нищеброды, куда им ехать, никому не нужны бедняки. Нового Майдана нет. Хотя все видят, что Порошенко и Ко - мошенники. Почему нет Майдана. Нет проплат. Прошлый Майдан был проплачен Порошенко и Коломойским, спонсоров нового майдана нет. Хохлята забесплатно скакать никогда не будут.
Мораль.
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти его в Европу
Где надо действовать умом
Он напрягает тольку жопу"
(Т. Шевченко, 1851 г)
vilingrad 09 августа 2018 | 13:20
jjuddgge_ddrredd: Этого НИКОГДА не буде"
Never say never.
jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 13:28
vilingrad: Все эти санкции, которые с 2014 года - это в основном пиар. Что бы и волки были сыты, и овцы целы.
vbgolub 09 августа 2018 | 13:39
jjuddgge_ddrredd: А зачем нам про Украину рассказывать? Только потому, что если у соседа корова сдохла, то нам от этого хорошо.
bozk 09 августа 2018 | 13:03
Не упал, а показывает отрицательный рост!!!
tvitov66 09 августа 2018 | 13:09
bozk: дык все к лучшему - если платить налоги, ЖКХ и бензин в долларах, то они даже подешевели!
ostapbey 09 августа 2018 | 13:09
bozk: tvitov66: рост????
Киндер-Сюрприз подобьет и себе новые дополнительные набойки на новые увеличенные каблуки.
Будет сюрприз!!!
tvitov66 09 августа 2018 | 13:17
ostapbey: ему по рангу не положено быть выше МыхалИванча - его и взяли то туда исключительно что б тень на нацЛидера не отбрасывал:)
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:10
bozk: ... плавно присел, что бы Гордо Встать с Колен ... как и весь РоссЕйский народ ...
tvitov66 09 августа 2018 | 13:20
johnbmw: а я то думал что бы бесплатно валежник было удобнее собирать :)
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:23
tvitov66: то же Хорошая причина :-))
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:04
Даёшь 70 на 80!!!! мы ЛЮБИМ круглые цифры ...
tchizik 09 августа 2018 | 13:32
johnbmw: тогда уж 100 на 200. Для удобства расчётов.
dorin1987 09 августа 2018 | 13:04
/Российская финансовая система достаточно устойчива и ее удается держать, несмотря на санкции, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков./ - И тут же только от слухов падает рубль. Потрясающе.
olegleon 09 августа 2018 | 13:05
"На сегодняшних торгах в Москве доллар стоит более 66 рублей"
Доллар/Рубль USD/RUB ₽65,865
tag188 09 августа 2018 | 13:21
olegleon: После открытия торгов доллар стоил больше 66,5.
Хотя для его роста причин еще нет. В первой части (еще даже не введенных) санкций по делу Скрипалей нет ничего нового. Ничего, что уже не было бы введено до этого.
Куда тогда улетит рубль, если реально введут анонсированные вчера санкции против основных банков, если после простого объявления о намерениях он так падает?
Вашему гению геополитики удалось создать потрясающе "устойчивую" финансовую систему за десятилетия жирных цен на нефть.
olegleon 09 августа 2018 | 13:36
tag188: банкиры и финансисты всегда действуют "на опережение". а удивление моё было потому, что за несколько минут до появления этого сообщения на Эхе, на РБК было "доллар опустился ниже 66 рублей".
и Путин "экономический гений", который умудряется ставить эксперимент над экономикой, тратя 40% доходов на пенсии, в то время как самые развитые страны тратят не более 20%, и ждёт, что экономика будет развиваться, если в неё ничего не вкладывать.
belovnikita 09 августа 2018 | 13:05
Дело ботоксного ху/ла живет и процветает! Вперед товагищи к победе плешивого воризма!
zkotor 09 августа 2018 | 13:11
Санкции - следствие, а вот причина ЕДИНСТВЕННАЯ - разрушительная деятельность вовы и его подельников
platonnekafrin 09 августа 2018 | 13:11
Специфика передвижения галеры заключается в том, что гребец не видит, куда гребет, потому что же не такой же он урод, чтобы иметь глаза на плеши.
vilingrad 09 августа 2018 | 13:23
platonnekafrin: гребец не видит, куда гребет, потому что же не такой же он урод, чтобы иметь глаза на плеши."
Судя по делам его, пиндосы уже натянули ему глаз на ж&пу....
wertzuwachs 09 августа 2018 | 13:14
Ну какие, пилять, могут быть контрмеры? Самим не смешно?
johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:28
wertzuwachs: какие? какие??? Воронеж под рукой ...
tvitov66 09 августа 2018 | 13:42
johnbmw: у нас еще повышение пенсионного возраста до конца не окучено - могут убедить в гендерном равенстве и приурочить к круглой дате (70 - 80 - 90 - 100)
belovnikita 09 августа 2018 | 13:31
wertzuwachs: какие - пенсия не ранее достижения 120 лет, ввод платы на осадки и на воздух :-)
pergamsky Георгий Пичугин 09 августа 2018 | 13:22
Новый обвал рубля надо связывать не с санкциями, а со спекулянтами скупающим доллар за рубли, типа Набиуллиной и бездарным экономическим блоком правительства вместе с Силуановым и Медведевым, которых давно пора гнать из правительства...
tonight 09 августа 2018 | 13:39
pergamsky: Молодец, догадался изза чего деревянный падает. Значит Путин может попрежнему захватывать чужие земли, ну ещё введут санкции. Деревянный то не от этого падает, правда?
vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 13:32
Конечно, санкции - это "незаконно".
Вот Крым - это законно.
А Донбасс - так вдвойне законно.
Это вам не МГИМО там какое-нибудь... это Духовность!
Просто они там русофобы все.
Понятно же.