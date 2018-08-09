Техническая неисправность поезда привела к сбою на Калужско-Рижской линии московского метро, — сообщает «Интерфакс». В течение получаса поезда не ходили на участки от Теплого Стана до Беляева в сторону центра, — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба метро сообщила в Твиттере, что на «оранжевой» ветке по техническим причинам увеличены интервалы движения поездов.