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12:30, 09 августа 2018

В Вологде суд вынес приговор стоматологу, по ошибке удалившему ребенку два коренных зуба вместо молочных

В Вологде суд вынес приговор стоматологу, по ошибке удалившему ребенку два коренных зуба вместо молочных, сообщает прокуратура города.

«С учетом мнения государственного обвинителя, осужденный приговорен к наказанию в виде 300 часов обязательных работ, с назначением дополнительного наказания — лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания медицинских услуг населению в области стоматологии сроком на 1 год», — говорится в  сообщении.

Как сообщалось, 39-летний житель Вологды работал зубным врачом в  одной из  частных фирм. В апреле 2017 года клиника заключила договор с вологжанкой на оказание возмездных стоматологических услуг ее  дочери, которой по  ортодонтическим показаниям требовалось удалить два молочных зуба.

Обвиняемый решил оказать данную услугу, не  имея соответствующего образования по специальности «врач-стоматолог хирург». При этом он  удалил два коренных зуба вместо молочных.

Комментарии

20

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danko1 09 августа 2018 | 12:41

А те, кто диплом такому рвачу выдал, будут и дальше "учить" таких специалистов?

johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 12:46

danko1: точно такой же инцидент был со мной в 1981г - в 6 классе школы ... к нам в школу пришли типа студенты "потренироваться" ... с тех пор у меня этих двух зубов так и нет ...

fessgray 09 августа 2018 | 12:55

danko1: а иначе придется развалить всю цепочку ,которая приведет в Кремлю ... у нас же все на бабках построено. Кремль покрывает суд и прокуратуру, суд и прокуратура никогда не возбудт дел в отношении кремлевских, а в замен получают карт бланш. Местные бандиты делают поддельные дипломы и делятся с прокураторуой и прочее и прочее и прочее.

addi 09 августа 2018 | 13:03

danko1: этот рВАч скорее всего купил диплом у тех, кто его "выдал"....

viktorova 09 августа 2018 | 13:15

danko1:
Дополнительно к наказанию: зуб за зуб.

askol2016 09 августа 2018 | 12:44

В этой стране налицо полная деградация специалистов: от президента до простого врача, пожарного или учителя...

utax 09 августа 2018 | 12:51

Мало получил.....(((((

andre_klimov 09 августа 2018 | 13:01

utax:
Правильно было бы в качестве наказания назначить оплату всех счетов на ортодонтию до достижения возраста, при котором состояние будет стабильным.

addi 09 августа 2018 | 13:12

utax: 300ч. по 8ч. в день удалять зубы у манекена - вот это было бы
наказание(без перерыва на обед)....

nns33 09 августа 2018 | 12:55

Говорить надо не о врачебной ошибке,а о профнепригодности. Молочные зубы тоже лечатся. Чтобы решить : лечить или удалить,делается снимок. А на снимке легко определяется,какой это зуб. У коренного зуба большой корень,у молочного маленький. Больше похоже на то,что диплом куплен.

johnbmw Евгений Большаков 09 августа 2018 | 13:00

nns33: мне никакого рентгена не делали Разумеется!!! и удалили Два зуба за один раз буквально за 10 минут оба ...

nns33 09 августа 2018 | 13:13

johnbmw: Плохо,что не делали. Возможно зубы можно было сохранить. Всё зависит от состояния корня.Если коронка зуба разрушена,но корень хороший,то можно сделать штифтовый зуб или поставить коронку. Зубы надо беречь!

danko1 09 августа 2018 | 13:24

nns33: Всё зависит от квалификации врача.
Мне недавно даже сломанный корень Врач восстанавливал через десну, а потом формировал сам зуб. Уже лет 10 только у него зубы лечу.
Нельзя доверять первому попавшему рвачу, а всегда лечить только у одного врача, которому веришь.
Если бы в США или странах ЕС удалили здоровые зубы, то навсегда лишили бы практики и заставили огромные суммы пострадавшим выплачивать.

nns33 09 августа 2018 | 13:33

danko1: Да,такое тоже делают. Через десну можно делать резекцию корня. Это чаще практикуют тогда,если зуб передний.Нужна должная квалификация.В США и ЕС врач от ответственности не ушёл бы,это однозначно.

omichka 09 августа 2018 | 13:14

nns33:
Невнимательно читали. По показаниям требовалось удалить 2 зуба, чтобы постоянные беспрепятственно расли. Хоть и здоровые - удалять

eniro 09 августа 2018 | 12:56

А через год - пожалте в стоматологический кабинет к нему же. Ну, кто смелый? " Где тут у вас этот..., унитаз? Да вы что, с..те сюда, что-ли?"

ed10075 09 августа 2018 | 12:58

Характеристика России по Карамзину "воруют" сегодня конкурирует с "профанацией".
Профанация, или непрофессионализм сегодня характеризует все без исключения социальные слои нашей страны.
От самых высоких политиков, до подметающих дворы узбеков. Вот и стоматолог оказался ветеринаром.

ed10075 09 августа 2018 | 13:12

Все как в рассказе Антона Павловича Чехова "Хирургия".
Там фельдшер Курятин, вместо доктора, отъехавшего жениться, тоже взялся зуб удалять дьячку.
Забавный рассказ. Грустно только, что за сто с лишним лет мало что изменилось в нашей губернии.

georgsemen 09 августа 2018 | 13:20

Всёпрально! Очень мудрый приговор!
Сейчас он 300 часов будет подметать улицы, потом год торговать сигаретами в киоске.
За это время он поймет, что делать врачебные ошибки плохо, подумает над своим поведением и черед год с новыми знаниями и новым опытом снова вернётся к стомат.креслу и уже тогда...
Я согласен с судьей, что годик-два без работы повышают опытность врача и способствуют расширению и углублению профессиональных знаний и навыков!

lion64__2 09 августа 2018 | 13:37

Говорят, если кувалда по морде такого грача стукнет с силой, несколько раз, то это будет иметь большой воспитательный эффект.

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