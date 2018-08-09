В Вологде суд вынес приговор стоматологу, по ошибке удалившему ребенку два коренных зуба вместо молочных, сообщает прокуратура города.

«С учетом мнения государственного обвинителя, осужденный приговорен к наказанию в виде 300 часов обязательных работ, с назначением дополнительного наказания — лишением права заниматься деятельностью в сфере оказания медицинских услуг населению в области стоматологии сроком на 1 год», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 39-летний житель Вологды работал зубным врачом в одной из частных фирм. В апреле 2017 года клиника заключила договор с вологжанкой на оказание возмездных стоматологических услуг ее дочери, которой по ортодонтическим показаниям требовалось удалить два молочных зуба.

Обвиняемый решил оказать данную услугу, не имея соответствующего образования по специальности «врач-стоматолог хирург». При этом он удалил два коренных зуба вместо молочных.