Американская киноакадемия с будущего года будет вручать «Оскар» за «выдающийся популярный фильм»

В этой номинации будут награждаться высокобюджетные кассовые блокбастеры, такие, как «Мстители» или «Безумный Макс», которые регулярно попадают в основную категорию. Но обычно проигрывают драматическим фильмам.

Кроме этого, церемония вручения наград будет сокращена с 4 до 3-х часов для удобства зрителей.



Некоторые награды будут вручаться прямо во время рекламных пауз.