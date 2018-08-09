Президент США получит право вводить санкции в отношении иностранцев за вмешательство в выборы
Президент США получит право вводить санкции в отношении иностранцев за вмешательство в выборы – такой документ подготовил Белый дом.
Как пишет Вашингтон Пост, таким образом власти США хотят продемонстрировать серьезность намерений в борьбе с дезинформацией и хакерскими взломами из России.
Источники в Белом доме подчеркнули, что документ черновой и может претерпеть изменения: «все знают, что нужно что-то делать, но тема очень деликатная», — сказал один из сотрудников администрации.
Комментарии4
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y3emen1 09 августа 2018 | 12:44
зто чё, трампушка скоро покажет брату-вове кузькину маму?
vilingrad 09 августа 2018 | 12:48
y3emen1: Президент США получит право вводить санкции"
Нет, не покажет. . Просто введет:)
y3emen1 09 августа 2018 | 12:50
vilingrad: ага, введёт,но не глубоко,и не больно, с вазелином
tonight 09 августа 2018 | 13:17
y3emen1: Вове же нравится, он говорит санкции идут рашe на пользу