Следственный комитет Белоруссии подтвердил информацию о задержании главного редактора агентства «БелаПАН» Ирины Левшиной по уголовному делу о несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства «БелТА».

Ранее задержаны несколько журналистов, в редакциях трех изданий прошли обыски.