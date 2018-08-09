Следственный комитет Белоруссии подтвердил информацию о задержании главного редактора агентства «БелаПАН»
Следственный комитет Белоруссии подтвердил информацию о задержании главного редактора агентства «БелаПАН» Ирины Левшиной по уголовному делу о несанкционированном доступе к платной подписке государственного информагентства «БелТА».
Ранее задержаны несколько журналистов, в редакциях трех изданий прошли обыски.
Комментарии2
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olegleon 09 августа 2018 | 12:45
не мешайте журналистам воровать! если они оппозиционные, то имеют право воровать
hiryrg 09 августа 2018 | 13:13
Ты что творишь Батька?