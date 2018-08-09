Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению большинство членов банды ГТА
Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению большинство членов банды ГТА, которые расстреливали водителей на трассе М4 «Дон». Всего на скамье подсудимых было 9 человек, 4 погибли в результате перестрелки в Мособлсуде год назад.
Дело в отношении них закрыто, — напоминает РБК.
Комментарии4
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olegleon 09 августа 2018 | 12:38
обалдеть! наконец то и Эхо Москвы эту новость увидело
viteck 09 августа 2018 | 12:45
А как же прокурор, который их приютил? ему скоько дали?
neburzhui2 09 августа 2018 | 12:58
приговорил к пожизненному заключению большинство членов банды ГТА
И будут там жить долго и счастливо...как Радуев. :-((
wuwer 09 августа 2018 | 13:14
viteck: Наверное не обидели (в денежном выражении) ... на новую хорошую должность подвинули