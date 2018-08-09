Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению большинство членов банды ГТА, которые расстреливали водителей на трассе М4 «Дон». Всего на скамье подсудимых было 9 человек, 4 погибли в результате перестрелки в Мособлсуде год назад.

Дело в отношении них закрыто, — напоминает РБК.