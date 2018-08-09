Адвокат Олега Сенцова просит содействовать переводу осужденного из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму...

Адвокат Олега Сенцова просит уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина содействовать переводу осужденного из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму, — сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков. Ранее ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения.

Сенцов голодает с 14 мая, накануне его сестра рассказала о критическом ухудшении состояния голодающего, — напоминает «Интерфакс».