Адвокат Олега Сенцова просит содействовать переводу осужденного из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму
Адвокат Олега Сенцова просит уполномоченного России при ЕСПЧ Михаила Гальперина содействовать переводу осужденного из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму, — сообщил руководитель «Агоры» Павел Чиков. Ранее ЕСПЧ призвал Сенцова прекратить голодовку или хотя бы не отказываться от предлагаемого лечения.
Сенцов голодает с 14 мая, накануне его сестра рассказала о критическом ухудшении состояния голодающего, — напоминает «Интерфакс».
Комментарии13
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jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 12:35
Лично у Меня этот Сенцов вызывает сочувствие. Никого не убил к тому же.
Террорист? Какой террорист! Поджёг дверь, НОЧЬЮ, когда рядом людей вообще не было. Просто - идиот.
Максимум что можно было бы - "впаять" ему двушечку (мелкое хулиганство), и освободить по УДО через год.
И ещё. Да, он идиот, но можно допустить, что по-своему - он честен. Всерьёз считал он, что Крым - Украинский. И что это агрессия России. Человек не понимал просто, что Крым в своё время был сворован у России Хрущём, и что 90% крымчан никогда не считали себя украинскими гражданами и МЕЧТАЛИ вернуться в Россию. Просто бандеровкая пропаганда и зомбирование сделали своё дело.
Сенцов, возможно, просто жертва пропаганды.
А вся эта история с "голодовкой" просто некрасива. Голодает с 14 мая. А сегодня - август. Напоминает казус Савченко, которая во время своей голодовки - потолстела.
Голодовка не может продолжаться больше 40 плюс-минус дней, учёные-медики это давно доказали. Некрасиво со стороны Сенцова и его адвокатов прежде всего. Они цинично подставляют Сенцова. ..
gjht 09 августа 2018 | 12:36
Это как? Крым же не Россия
jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 12:46
gjht: Бандерлог и имбецциллы, которые ставят тебе лайки, , утрите слюни и сопли. Ты иди лучше поскачи - тебе полегчает)))
Все территории восточнее Днепра и население коренное там - сворованы коммуняками и русофобами Лениным и Хрущём у России. Крым, Донбасс - это Россия, находились много лет под оккупацией украинцев. Наглые хохлы всерьёз считали эти сворованные у России земли - Украиной. Но и наглецы же!
Днепропетровск, Харьков, Одесса - все эти земли и тамошнее коренное население до сих пор под фашистской бандеровской оккупацией. Но процесс - пошёл. Крым и Донбасс - это начало процесса.
gjht 09 августа 2018 | 12:48
jjuddgge_ddrredd: Туповат ты , дядя, хоть и многословен....
jjuddgge_ddrredd 09 августа 2018 | 12:54
gjht: Туповат твой папа, который не предохранялся и туповата твоя мама, вовремя не сделавшая аборт, потому что произвели недоумка)))
patrikk_1 09 августа 2018 | 12:58
Адвокат Олега Сенцова просит содействовать переводу осужденного из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму...
А хрен на воротник ему не нужен, чтобы шею не тёрло?
drgonish 09 августа 2018 | 13:00
jjuddgge_ddrredd:
[Голодовка не может продолжаться больше 40 плюс-минус дней]
Дык он на поддерживающей терапии с его же согласия.
olegleon 09 августа 2018 | 12:40
«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь» - так отреагировала Маргарет Тэтчер на его смерть
platonnekafrin 09 августа 2018 | 12:49
Новости культуры: В тюрьме голодает режиссер.
Новости медицины: Осужден стоматолог за два вырванных здоровых зуба,
Новости политики: Бывший министр получил в тюрьме должность библиотекаря.
Новости религии: Отдан под суд сотрудник ГИБДД, грубо оттащивший от руля очень пьяного попа.
grazschdanin 09 августа 2018 | 13:09
platonnekafrin: Новости культуры: В тюрьме голодает режиссер.
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Асахара Сёко, лидер секты Аум синрикё, писал музыку. Почему-то мы не читали нигде сегодня новостей "В Японии казнили композитора".
Ранее мы никогда не слышали о расправах над девелопером Бин Ладеном и футболистом Басаевым.
Да и про художника Адольфа Гитлера как то не упоминают.
Так какого... мы слышим про режиссёра Сенцова?
prostovanya 09 августа 2018 | 12:51
Да-а... "Милосерден" наш государь...
parasuk_ 09 августа 2018 | 13:01
Где-нибудь в законе написано, что украинские террористы могут отбывать наказание в крымской больнице?
hiryrg 09 августа 2018 | 13:08
Когда же наконец это всё закончится?