Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе – об этом сообщили в Фейсбуке организаторы, одесский Зеленый театр. На странице проекта размещено видео, в котором Алексиевич рассказывает о причинах такого решения.

За несколько часов до выступления стало известно, что Алексиевич внесена в базу данных «Миротворец». Затем писательницу удалили из базы, но она дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным.

Алексиевич призналась, что очень сожалеет, что встреча не состоится.