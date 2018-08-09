Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе – об этом сообщили в Фейсбуке организаторы, одесский Зеленый театр. На странице проекта размещено видео, в котором Алексиевич рассказывает о причинах такого решения.
За несколько часов до выступления стало известно, что Алексиевич внесена в базу данных «Миротворец». Затем писательницу удалили из базы, но она дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным.
Алексиевич призналась, что очень сожалеет, что встреча не состоится.
Комментарии1
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nelibermot19 09 августа 2018 | 12:10
Бандеровцы запретили выступать русофлбке? Это же прекрасно ))