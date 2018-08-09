Российские следователи в Центральной Африке допросили водителя, который вез погибших журналистов

Пока процессуальный статус шофера неизвестен.

Водитель Бьенвеню Ндувокама находится под стражей в столичной жандармерии Центральной африканской республики. Он – единственный выживший после нападения на съемочную группу, в которую входил режиссер Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко. Как стало известно «Медиазоне», шофер уже дал показания российским следователям, которые прилетели в Банги. Ранее «МБХ медиа» сообщало, что в момент нападения журналисты двигались последними в колонне из двух автомобилей. Причем первую нападавшие якобы пропустили и открыли огонь уже по второй.

В Центре управления расследованиями рассказали, что журналисты ехали на встречу с фиксером по имени Мартин. Его контакт съемочной группе дал журналист РИА ФАН. СМИ связывали издание со структурами предпринимателя Евгения Пригожина, которого в свою очередь также неоднократно называли спонсором ЧВК Вагнера.

Власти африканской страны заподозрили в атаке боевиков местной мусульманской группировки «Селека», однако представители объединения свою причастность к инциденту опровергли.

В российском посольстве утверждают, что сотрудники Следственного комитета пока не прилетали в Центральноафриканскую республику, — об этом ТАСС сообщил временно поверенный в делах России в ЦАР Виктор Токмаков.