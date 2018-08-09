[Курс рубля заметно снизился на сегодняшних торгах в Москве]

Доллар стоит более 66 рублей, евро – больше 77. Падением открылся и российский фондовый рынок.

Накануне Вашингтон объявил о новых санкциях против России в связи с делом Скрипалей. Санкции будут ужесточены, если Москва не предоставит гарантий неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.

Ослабление рубля будет продолжаться. Такое мнение телеканалу РБК высказал профессор высшей школы экономики Иван Родионов.

Родионов добавил, что властям придётся реагировать на ослабление национальной валюты.

Второй пакет санкций подразумевает, в частности, сокращение внешнеторговых связей и запрет на полеты Аэрофлота в США, — напоминает РБК.

Российский ответ на санкции США может коснуться поставок ракетных двигателей РД-180, — заявляют в Совете Федерации/