Серьезное ослабление рубля стало результатом нескольких факторов
Серьезное ослабление рубля стало результатом нескольких факторов, при этом негативное влияние на российскую валюту будет продолжаться. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
По его словам, в конце июля – начале августа «был уже сформирован понижательный тренд из-за законопроекта США, в соответствии с которым будут вводиться санкции в отношении российского суверенного долга».
И.Николаев добавил, что ситуацию усугубило резкое падение нефти, а также объявление США о «введении новых антироссийских санкций, связанных с делом Скрипалей».
И.Николаев отметил, что ослабление национальной валюты может привести к росту цен и повышению рисков для бизнеса. По его словам, «резкое повышение неопределенности экономической ситуации» ведет к замораживанию предпринимательской деятельности, что ведет к экономическому кризису.
Ранее США объявили о введении новых санкций в отношении России в связи с использованием химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. России был предъявлен ультиматум предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия. В случае его невыполнения последуют новые санкции.
Накануне в связи с новостями о новых американских санкциях, курс доллара достиг нового максимума с начала года – почти 65 с половиной рублей.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
satttana_perrrkele 09 августа 2018 | 11:57
Искандеры продолжают ржать
danko1 09 августа 2018 | 12:05
satttana_perrrkele: Пока Путин и его банда во власти, падение рубля и дальнейшее обнищание россиян будет продолжаться.
Но Путину плевать на Россию, когда вопрос стоит не только об её дальнейшем ограблении и обогащении тех, кто её уничтожает, но и об их свободе.
Не желают сладкую жизнь на тюремную баланду менять.
srk2658lu 09 августа 2018 | 12:07
satttana_perrrkele: Ржать много ума не надо..
tvitov66 09 августа 2018 | 11:58
Два главных фактора: Кириенко у руля и август ... неожиданно не правда ли?
arye_11 09 августа 2018 | 12:02
tvitov66:
Кстати, да!
За последние пару лет как-то забылось, что два предыдущих десятилетия август в России называли "черным" и ждали с трепетом.
"Что день грядущий мне готовит...?"
kryimzdick 09 августа 2018 | 12:01
Не надо ссориться с мировым жандармом. От Вовкиной мании величия останемся с голой задницей
dorin1987 09 августа 2018 | 12:03
/негативное влияние на российскую валюту будет продолжаться/ - Эхо негативщики... Ведь царек РФ давно сказало, что санкции и рост курса - это благо для экономики великой ымперии РФ. Значит повышение курса вызвано позитивным влиянием!) Ура!)
platonnekafrin 09 августа 2018 | 12:05
Дело не в факторах, просто валюта у нас падучая. Болезнь заразная такая. Кошки болеют, собаки, а, бывает, и мышь в припадке бьётся. Ну, вы видели каждое лето у рубля приступы случаются.