Серьезное ослабление рубля стало результатом нескольких факторов, при этом негативное влияние на российскую валюту будет продолжаться. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

По его словам, в конце июля – начале августа «был уже сформирован понижательный тренд из-за законопроекта США, в соответствии с которым будут вводиться санкции в отношении российского суверенного долга».

И.Николаев добавил, что ситуацию усугубило резкое падение нефти, а также объявление США о «введении новых антироссийских санкций, связанных с делом Скрипалей».

И.Николаев отметил, что ослабление национальной валюты может привести к росту цен и повышению рисков для бизнеса. По его словам, «резкое повышение неопределенности экономической ситуации» ведет к замораживанию предпринимательской деятельности, что ведет к экономическому кризису.

Ранее США объявили о введении новых санкций в отношении России в связи с использованием химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. России был предъявлен ультиматум предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия. В случае его невыполнения последуют новые санкции.

Накануне в связи с новостями о новых американских санкциях, курс доллара достиг нового максимума с начала года – почти 65 с половиной рублей.