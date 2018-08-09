Житель Ульяновска приговорен к двум годам колонии строгого режима за нападение на сотрудника Росгвардии
29-летний Максим Буданов устроил дебош в перинатальном центре, куда пришел навестить беременную жену. Будущий отец находился в состоянии алкогольного опьянения.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Буданов набросился на них с кулаками, повалил одного бойца на пол и укусил за правое бедро, — сообщает Следственный комитет.
Комментарии6
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ugas 09 августа 2018 | 11:45
Удивительно, что сразу не пристрелили.
danko1 09 августа 2018 | 11:46
В Росгвардию набирают из института благородных девиц, если укус "гвардеец" сквозь одежду почувствовал и так пострадал?
Квартиры выделили тем, кто не сумел с одним пьяницей справиться и просто в вытрезвитель его отправить?
rampa 09 августа 2018 | 11:51
danko1: +100500 !
kamen_12 09 августа 2018 | 11:54
danko1: Квартиры им в центре выделили?
i_c_e 09 августа 2018 | 11:55
За «укус сотрудника Росгвардии» он на зоне паханом будет.
Но вообще — отстой. 2 года отцу будущего ребёнка, даже с отягчающим в виде опьянения, это ещё додуматься надо. А вот вызванные «сотрудники Росгвардии», не способные без укусов остановить пьяного — уже беда. Они же и с оружием, наверное. Либо со страху палить могут начать во всех без разбора, либо кто покрепче просто отнимет на хрен это самое оружие и неизвестно как потом использует.
vlabumur 09 августа 2018 | 12:03
И сколько сейчас дают за недоразумение?
— Пять.
— Мало, раньше больше давали.(С)