Житель Ульяновска приговорен к двум годам колонии строгого режима за нападение на сотрудника Росгвардии

29-летний Максим Буданов устроил дебош в перинатальном центре, куда пришел навестить беременную жену. Будущий отец находился в состоянии алкогольного опьянения.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Буданов набросился на них с кулаками, повалил одного бойца на пол и укусил за правое бедро, — сообщает Следственный комитет.