В производственной зоне исправительной колонии №5 в Забайкалье нашли тела двух осужденных
В производственной зоне исправительной колонии №5 в Забайкалье нашли тела двух осужденных. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, — сообщает региональное управление ФСИН.
Ранее в этой же колонии проводилась проверка по сообщению о применении электрошокеров и газа к заключенным, — напоминает ТАСС.
Комментарии7
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ensebeo 09 августа 2018 | 11:35
проклятые НЛО
danko1 09 августа 2018 | 11:37
ensebeo: Умеет современные гестаповцы убивать, не оставляя следов.
Да и осматривают и делают заключения они сами или медики по их приказу.
Нелюди.
patrikk_1 09 августа 2018 | 11:39
danko1: ensebeo - два урода.
Тела ещё не остыли, а эти уроды уже используют кости погибших.
eniro 09 августа 2018 | 11:39
О чем вы говорите? Как можно не верить ФСИН? Они всегда на передовых рубежах истины! Ну пусть, не всегда... Ну пусть, они бандиты. Но они -ЗАКОННЫЕ бандиты. Они и есть закон!
patrikk_1 09 августа 2018 | 11:44
eniro:
Вот какой тебе ФСИН нужен, зачем тебе им верить или не верить, ты же кусок украинского говна на палочке? Вот умора.
eniro 09 августа 2018 | 12:09
patrikk_1: Если у тебя нет проблем в общении с умными людьми, то какого *** ты общаешься с куском говна? Значит ты, пенек, без него и не родился бы...
sarbus 09 августа 2018 | 11:55
Новая болезнь в стране - парный инфаркт. Ну,как катание....