В производственной зоне исправительной колонии №5 в Забайкалье нашли тела двух осужденных. При осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено, — сообщает региональное управление ФСИН.

Ранее в этой же колонии проводилась проверка по сообщению о применении электрошокеров и газа к заключенным, — напоминает ТАСС.