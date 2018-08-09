Посольства России в США: Новые антироссийские санкции драконовские, и вводятся под надуманным предлогом

Новые антироссийские санкции драконовские, и вводятся под надуманным предлогом, — говорится в заявлении посольства России в США. Как отмечают в дипмиссии, госдепартамент не предоставил российской стороне никаких доказательств или объяснений, сославшись на конфиденциальность.

Посольство заявило, что выступает за открытое расследование преступления в Солсбери и предложило американцам обнародовать совместную переписку по этому вопросу, однако ответа пока не последовало.