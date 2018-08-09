Посольства России в США: Новые антироссийские санкции драконовские, и вводятся под надуманным предлогом
Новые антироссийские санкции драконовские, и вводятся под надуманным предлогом, — говорится в заявлении посольства России в США. Как отмечают в дипмиссии, госдепартамент не предоставил российской стороне никаких доказательств или объяснений, сославшись на конфиденциальность.
Посольство заявило, что выступает за открытое расследование преступления в Солсбери и предложило американцам обнародовать совместную переписку по этому вопросу, однако ответа пока не последовало.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
om7 09 августа 2018 | 11:35
Как у подведомственного электората сочетаются понятия "импортозамещение", "санкции - благо" и вдруг - "драконовские"?
zapadnay 09 августа 2018 | 11:49
om7:
Забыли, как кричали: и мне санкции, и мне? А оно вона как развернулось.
gordy 09 августа 2018 | 11:54
"Новые антироссийские санкции драконовские, и вводятся под надуманным предлогом"
Трампова победа оказалась Пирровой?
tvitov66 09 августа 2018 | 11:55
gordy: нет, это победа нацЛидера в Хельсинки начала срабатывать
blahovdav 09 августа 2018 | 11:36
Угу, а плешивый скот вводил войска и отжал Крым не по надуманному геноциду русских и русского??? А эта пятая колонна в посольстве не слышала своих карликовых плюгавцев о том, что санкции это благо?? К стенке, сук...
blinorozhiy_chmo 09 августа 2018 | 11:49
КЛАДЁМ на прошлые, нынешние и все будущие санкции тупых американцев (с) ... С ПРИБОРОМ !!!
;-))))))
grashupfer 09 августа 2018 | 12:03
blinorozhiy_chmo: Угу!) И весьма потешно выглядит сей "прибор", жалко свисающий с тщедушного тельца россиянской животинки. Не находишь?)
kasperyan 09 августа 2018 | 11:41
Действия России по отношению к Украине -- драконовские, а зеленые человечки вводятся под надуманным предлогом.
tvitov66 09 августа 2018 | 12:05
— Я требую, чтобы меня судили по нашим, советским, законам!
— А покупал ты её по советским законам? Или, может, по советским законам ты её воровал?
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"(с)
ugas 09 августа 2018 | 11:43
Все подробности узнаете во время судебного заседания.
tvitov66 09 августа 2018 | 11:49
ugas: Все подробности узнаете во время судебного заседания Усть-Лабинского районного суда :)))
piccoru 09 августа 2018 | 11:44
Они там Медведева не читают ???
Санкции исключительно для дальнейшего процветания РФ введены....
vincenttt 09 августа 2018 | 11:45
выродки лживые и холуйня лжеца, вора и убийцы
testmeter 09 августа 2018 | 11:46
"вводятся под надуманным предлогом" ///
Ладно, ладно... Предлог надуманный...
А причина? Она какая, тоже надуманная?
Если съехавший с катушек гопник чувствует свою безнаказанность и не реагирует на увещевания, то в конце концов у людей кончается терпение. И гопника ставят в угол. Пока что только в угол ставят. Даже по попе еще не шлепают.
efilika 09 августа 2018 | 12:01
testmeter: а мы за ним же и стоим, потому как народ - терпилы.
tag188 09 августа 2018 | 11:49
Подождите, скоро еще за сбитый Боинг введут :))
ramun 09 августа 2018 | 11:51
Русские не сдаются!
Они ноют.
srk2658lu 09 августа 2018 | 11:57
Кажется паника начинается в путинских рядах?
tvitov66 09 августа 2018 | 12:00
srk2658lu: это не паника а тесное сплочение рядов ... в очередях обменников
ogni_giorno_secondo 09 августа 2018 | 12:04
Ну, хоть одни санкции под надуманным предлогом...
И кстати - как можно пользу называть драконовской?
kukrynx 09 августа 2018 | 12:07
как, уже "драконовские"?
А что, искандеры уже не смеются?