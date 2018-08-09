Российский рубль продолжил падение на бирже после сообщений о подготовке новых американских санкций против России

В начале торгов курс доллара превысил 66 рублей, евро стоил больше 77 рублей. Падением открылся и российский фондовый рынок – акции Аэрофлота упали почти на 12%, Сбербанка почти на 6% и ВТБ – более чем на 7,5, — сообщает ТАСС.

Накануне Вашингтон объявил о новом пакете санкций против России в связи с делом Скрипалей. Санкции будут ужесточены, если Москва не предъявит гарантий неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.