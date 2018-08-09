Российский рубль продолжил падение на бирже после сообщений о подготовке новых американских санкций против России
В начале торгов курс доллара превысил 66 рублей, евро стоил больше 77 рублей. Падением открылся и российский фондовый рынок – акции Аэрофлота упали почти на 12%, Сбербанка почти на 6% и ВТБ – более чем на 7,5, — сообщает ТАСС.
Накануне Вашингтон объявил о новом пакете санкций против России в связи с делом Скрипалей. Санкции будут ужесточены, если Москва не предъявит гарантий неиспользования химического и биологического оружия и не допустит инспекторов ООН на военные объекты.
Комментарии13
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tv_victim 09 августа 2018 | 11:42
Еще нет никаких санкций, только слухи, а рубль уже полетел.... Что же будет, когда санкции реально введут и продержат несколько лет? Во у нас сверхдержава-то, обхохочешься..... От любого американского чиха может упасть....
tvitov66 09 августа 2018 | 11:45
tv_victim: уж не поторопился ли наш нацЛидер с подПИСЬю повышения НДС всего + 2%? может стоило на все 10 повышать? Вперде РЫВОК как никак
danko1 09 августа 2018 | 11:49
tvitov66: Интересно, как бы рубль вырос на сообщение об отставке Путина и всей его банды?
neburzhui2 09 августа 2018 | 12:01
Востребованность России в качестве валютной проститутки заканчивается...
ПРИВЕТ МИРОВОМУ СУТЕНЁРСКОМУ КАПИТАЛУ !!!
:-))))))))))))))0
neburzhui2 09 августа 2018 | 12:11
danko1:
Интересно, как бы рубль вырос на сообщение об отставке Путина и всей его банды?
Будущий буржуйский президент Навальный будет кировский лес за рубли американцам и европейцам продавать. И у нас ВОТ ТАКОЙ КУРС БУДЕТ !!!
:-)))))))))))))))
gordy 09 августа 2018 | 11:45
До полного изнеможения?
vlabumur 09 августа 2018 | 12:00
tv_victim: Еще нет никаких санкций, только слухи,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ярчайший пример как можно деньги зарабатывать из воздуха.
Что наша жизнь игра (на бирже).
drgonish 09 августа 2018 | 12:02
tv_victim:
{Что же будет, когда санкции реально введут и продержат несколько лет?]
Привыкни к мысли, что санкции - это навсегда.
[Во у нас сверхдержава-то, обхохочешься..... ]
За-то автомобиль Форд ты можешь купить гораздо дешевле, чем он будет стоить для американца. Разве под это не стоило угробить свою экономику вместе с автопромом?
efilika 09 августа 2018 | 12:04
tv_victim: счас правительство, по путинской наводке, еще найдут как отъять наши денежные средства. Повышением на 2% НДС точно не отделаемся.
matsuvi 09 августа 2018 | 11:55
Ну где там "великий стратег", который всех переиграл. Может что-нибудь скажет? Спит, скорее всего.
platonnekafrin 09 августа 2018 | 11:57
В прошлое лето тоже падал и валялся безо всяких санкций. Как говорится, свинья грязи найдет. Идиома, а не валюта.
drgonish 09 августа 2018 | 12:00
[Российский рубль продолжил падение на бирже ]
Импортеры с либералами подождут лучших времен для импорта хамона.
Экономический блок правительства, наверное, счастлив от падения рубля. Теперь на каждый нефтебакс можно нафигачить больше рублей, и с легкостью выполнить все соц. обязательства.
moncegorskyi 09 августа 2018 | 12:05
Неужели на один пук американцев, сразу такие потери на наших скрепоносных биржах... Значит все эти дутые заявления кремлепропогандонов, что их санкции бесполезны и контрпродуктивны, всего лишь потуги что - то промычать внутренней вате. Мол, нечего прорвемся.