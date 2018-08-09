Российские рынки «будет лихорадить» до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США – эксперт
Российские рынки «будет лихорадить» до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий аналитик инвестиционной компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.
Таким образом он прокомментировал ситуацию с падением рубля.
«Это продолжительный процесс. Усиление риторики создает фон для повышенного риска в том числе для иностранных инвесторов, которые не желают вкладываться в наши активы из-за рисков потерь. В ближайшее время я не вижу условий, чтобы рубль перестал слабеть или падать», — сказал А.Кочетков.
По его словам, в данной ситуации рубль может поддержать «прекращение покупок валюты для Минфина». В случае, если ситуация станет критической, сказал он, Центральный банк будет повышать ставку.
Комментарии10
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holic 09 августа 2018 | 11:24
Российские рынки «будет лихорадить» до возврата Крыма и ухода из Лугандона.
Я.
cosmo_ 09 августа 2018 | 11:37
holic:
Ну помечтай помечтай....
om7 09 августа 2018 | 11:25
Вставание с колен.
pusin_patriot 09 августа 2018 | 11:28
А прекращение сдачи валюты сечиными-миллерами от экспорта как может повлиять?
Им же теперь вроде "разрешили" не сдавать валютную выручку вообще? :)
И ещё.
Там же в санкционках речь идёт о признании России террористических государством, или поддерживающим терроризм, насколько помнится? С запретом проводки в баксах вообще для гос. банков?
Тут вопрос уже о вероятности принудительного изъятия - конвертации валюты всех физ.лиц в том числе, на этом фоне, насколько вероятен?
Вот этот вопрос нужно задавать экспертам, вероятность изъятия валюты и принудительной конвертации?
seryj_wolk 09 августа 2018 | 12:07
pusin_patriot: Что-то в заявлении эксперта я не уловил величия рфии! Второразрядная страна, с большими запросами и маленькими возможностями, да еще и зависимая от внутренних процессов иностранного государства. Независимостью такое не назовешь.
astet 09 августа 2018 | 11:29
Что это за великая Россия,
которая целиком зависит от того,
как проходят выборы в пиндосовский конгресс???
Похоже,
рубль так и будет слабеть
вместе со слабеющим диктатором Путиным,
который из мачо превратился в дряхлого старикана
(где его схватки на татами?
где его 7 шайб в одной игре?)!!!!
СССР от брежневского застоя
спасла смерть Брежнева.
Россию от путинского застоя
спасёт смерть Путина!
pusin_patriot 09 августа 2018 | 11:49
astet: Никто не в курсе там у Кабаевой дочь или сын в итоге?
Если сын - то можете и не надеяться.
Естественными причинами до каких-то значимых перемен не доживет никто.
sergo_25_26 09 августа 2018 | 11:33
На подходе хорошая лечебная программа - нефть в обмен на ножки трампа.
nns33 09 августа 2018 | 11:34
За что боролись,на то и напоролись.Умные люди именно это и предвидели. Это ещё высокая цена на нефть обеспечивает профицит бюджета. Но если она упадёт,то " радостно" будут россияне встречать пушного зверька.....
zhrv 09 августа 2018 | 11:40
Супердержава, че!