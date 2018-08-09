Российские рынки «будет лихорадить» до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США – эксперт

Российские рынки «будет лихорадить» до ноябрьских промежуточных выборов в конгресс США. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий аналитик инвестиционной компании «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Таким образом он прокомментировал ситуацию с падением рубля.

«Это продолжительный процесс. Усиление риторики создает фон для повышенного риска в том числе для иностранных инвесторов, которые не желают вкладываться в наши активы из-за рисков потерь. В ближайшее время я не вижу условий, чтобы рубль перестал слабеть или падать», — сказал А.Кочетков.

По его словам, в данной ситуации рубль может поддержать «прекращение покупок валюты для Минфина». В случае, если ситуация станет критической, сказал он, Центральный банк будет повышать ставку.