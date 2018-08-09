В ресторане «Бакинский бульвар» в центре Москвы приезжие из Дагестана и Узбекистана открыли стрельбу
В ресторане «Бакинский бульвар» в центре Москвы приезжие из Дагестана и Узбекистана открыли стрельбу, — сообщает РБК, ссылаясь на полицию. Задержаны шесть человек. Двоим предъявлены обвинения. Информации о пострадавших нет.
Возбуждено уголовное дело.
Комментарии9
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henry52 09 августа 2018 | 11:09
Наверное давно не виделись...
henry52 09 августа 2018 | 11:14
henry52: Настоящая дружба народов: Даги и узбеки встретились в азербайджанском кабаке...
astet 09 августа 2018 | 11:36
henry52: их действия абсолютно легальны,
ибо Москва - исконно кавказская территория!
Что хотят, то и делают!!!
Кстати,
где были вскормленные на многомиллионные затраты
собянинские казаки с нагайками?
Выглядывали из-за угла
и молились еврейскому богу Иисусу? ;)))
vasyakirin 09 августа 2018 | 11:44
интересно как приезжие оружием разжились?
при таком колличестве полиции фсо фсб рг и тд и тп такое даже в теории не возможно!
oneoretwo 09 августа 2018 | 11:11
...возмутились, стал быть, от американских санкций...
hiryrg 09 августа 2018 | 11:19
Какая "хорошая" новость, в дополнении к другим новостям о повышении курса $, санкциях...Ребятки решили популять? Даги с узбекчатками не поделили шаурму в центре Москвы. Да уж...
rom8883 09 августа 2018 | 11:20
Москва - место криминальных разборок.
zhrv 09 августа 2018 | 11:36
- "приезжие из Дагестана и Узбекистана открыли стрельбу"
Это такая развлекательная программа, в азербайджанском кафе?
old44 09 августа 2018 | 12:08
понять и простить