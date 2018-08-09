В ресторане «Бакинский бульвар» в центре Москвы приезжие из Дагестана и Узбекистана открыли стрельбу, — сообщает РБК, ссылаясь на полицию. Задержаны шесть человек. Двоим предъявлены обвинения. Информации о пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело.