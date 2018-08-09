77% россиян ожидают увеличения потока иностранных туристов в страну после Чемпионата мира по футболу, — показал опрос ВЦИОМ.

34% опрошенных сказали социологам, что с симпатией относились к иностранным болельщикам и примерно столько же испытывали к иностранцам интерес, — отмечает «Интерфакс».