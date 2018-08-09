77% россиян ожидают увеличения потока иностранных туристов в страну после Чемпионата мира по футболу
77% россиян ожидают увеличения потока иностранных туристов в страну после Чемпионата мира по футболу, — показал опрос ВЦИОМ.
34% опрошенных сказали социологам, что с симпатией относились к иностранным болельщикам и примерно столько же испытывали к иностранцам интерес, — отмечает «Интерфакс».
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kryimzdick 09 августа 2018 | 11:08
Руссианам-то какая с того корысть? У Юниса в баре консумансом подрабатывать станут?
danko1 09 августа 2018 | 11:10
kryimzdick: К 34% опрошенных, которые проявляют интерес к иностранцам, в 6 часов утра скоро постучат и положат лицом на пол.
dvdd 09 августа 2018 | 11:34
kryimzdick: надеются поднять продажи семечек, да самогона
lapuh 09 августа 2018 | 11:08
Ждуны.
igorkot____1 09 августа 2018 | 11:22
Пущай губу эти россиянцы закатают.
piter_ug 09 августа 2018 | 11:11
Из 2-х % опрошенных может и ожидают притока.
Остальным 98% до фонаря иностранные туристы.
sergo_25_26 09 августа 2018 | 11:16
Увеличение будет но только из Таджикистана. Места украинских гастарбайтеров стремительно освобождаются. Будет импортозамещение.
dorin1987 09 августа 2018 | 11:16
/после Чемпионата мира по футболу/ - Угу. Ведь в отсутствие чемпионата им... А, не, нафиг им не нужен режим царька РФ без ЧМ...
lager23 09 августа 2018 | 11:17
Совок подкрался незаметно...
piterjanis 09 августа 2018 | 11:18
В Питере туристов полно.
vlabumur 09 августа 2018 | 11:36
piterjanis: 3190 человек на конец августа прибыли в Пермский край с целью.туризма При этом 2/3 даже не покинули столицу Прикамья и лишь 32% отправилось в путешествие по пермскому региону..
у нас с туризмом нуль.
om7 09 августа 2018 | 11:20
Вот прямо сидят 77% и "ожидают". Особенно, где-нибудь в Саранске.
hiryrg 09 августа 2018 | 11:21
Ну ожидайте, ожидайте притока из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии...
vincenttt 09 августа 2018 | 11:24
В какую область -то "ожидают"?..В Псковскую, Ульяновскую или Волгоградскую?...Где иностранцам горы говна-то путинской рашки вкушать и рассматривать?!
rom8883 09 августа 2018 | 11:30
Не будет ЧМ, волонтёров и туристической полиции.
А по башке, как герою фильма "Такси" это запросто.
riots 09 августа 2018 | 11:34
Может и фарцовка возродится ?
zhrv 09 августа 2018 | 11:38
Интересно логическое обоснование таких "хотелок".
Но, полагаю, все обоснование - "По телевизору так сказали".
natayak 09 августа 2018 | 11:46
В принципе курс рубля располагает к шоппинг-туризму.
opex46 09 августа 2018 | 11:49
россияне тоже иногда посещают зоопарк.