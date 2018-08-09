Консульство РФ в Салониках проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед матчем ПАОКа со Спартаком

Генконсульство РФ в Салониках проверяет информацию о нападении на российских журналистов перед матчем греческого футбольного клуба ПАОКа с московским «Спартаком».

Встреча третьего раунда квалификации Лиги Чемпионов между ПАОКом и «Спартаком» завершилась победой греческого клуба со счетом 3-2. Однако еще до матча фанаты ПАОКа пытались прорваться в пресс-ложу к сотрудникам СМИ из России. Об этом российский журналист Ярослав Кулемин рассказал в своем микроблоге в Twitter. Кроме того, перед игрой активные болельщики греческого клуба у стадиона «Тумба» подходили ко всем журналистам славянской внешности и пытались отнять у них аккредитации. Под угрозой избиения у представителей СМИ отбирали личные вещи и деньги. Причем, как отметил обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров, все происходило на глазах у стюардов и официальных лиц «Спартака».

У принимающей стороны есть своя версия произошедшего. Как отмечается в официальном микроблоге ПАОКа в Twitter, инцидент был спровоцирован тем, что один из российских журналистов показал неприличный жест болельщикам греческого клуба.