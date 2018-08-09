Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов. Инициатива предлагала дать женщинам право прерывать беременность до 14-й недели – сейчас это считается преступлением.

Обсуждение законопроекта продолжалось более 12 часов и завершилось глубоко за полночь. На протяжении всего заседания у здания Конгресса выступали сторонники и противники абортов. В итоге сенаторы с небольшим перевесом голосов отклонили инициативу, которую в прошлом месяце одобрила Палата депутатов. Тогда парламентарии обсуждали этот вопрос почти сутки.

Законопроект предполагал не только дать право женщинам на аборт, но и запрещал медицинским учреждениям отказывать в проведении процедуры. По действующему законодательству прерывать беременность можно только в случае изнасилования или при серьезной угрозе здоровью матери. Вопрос о праве женщин на аборт в последние месяцы стал одним из самых дискуссионных в политической жизни страны. На улицы аргентинских городов за это время с демонстрациями выходили те, кто поддерживают инициативу, так и те, кто выступает категорически против. Единого мнения в обществе нет.

Законопроект о легализации абортов могут повторно вынести на голосование, но произойдет это не раньше следующей парламентской сессии, то есть только весной следующего года. Отмечу, что в подавляющем большинстве стран Латинской Америки аборты запрещены.