Курс рубля серьезно снизился на фоне сообщений о новых санкциях США
Курс рубля серьезно снизился на фоне сообщений о новых санкциях США. Падением открылся российский рынок акций.
Курс доллара превысил 66 рублей, произошло это впервые почти за два последних года. Курс евро поднялся до 77 рублей, в последний раз таких отметок он достигал в апреле. При этом стоимость иностранной валюты на торгах почти на 3 рубля больше официального курса, который установил Центробанк. Серьезно дешевеют и акции крупнейших российских компаний. На московской бирже акции авиакомпании «Аэрофлот» упали до 12%, банка ВТБ до 7,4, акции Сбербанка почти до 6%, передает РИА. Значительно снижается стоимость ценных бумаг компаний «Мечел» и «Русал».
Мощным падением рынок отреагировал на новости о намерении Соединенных штатов ввести новые санкции против России. Такое решение связано с тем, что Вашингтон подозревает Москву в применении химического оружия против бывшего офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии. Первая волна ограничительных мер вступит в силу уже 22 августа.
Аналитики прогнозируют дальнейшее падение курса рубля и акций государственных компаний.
Серьёзное ослабление рубля стало результатом нескольких факторов, и негативное влияние на российскую валюту будет продолжаться. Такое мнение «Эху» высказал директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Николаев добавил, что ослабление национальной валюты может привести к росту цен и к повышению рисков для бизнеса.
Комментарии22
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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 11:05
Карлик-казнокрад отсосал у США жестко. С заглотом.
eternity88 09 августа 2018 | 11:15
grablu_rossiu: чё-та рупь ни хрена не Искандер и не Тополь, не смешно ему от санкций. Проблемы у него с чувством юмора...
danka_perdanka 09 августа 2018 | 11:21
eternity88: главное пенсию вовремя платят
sergo_25_26 09 августа 2018 | 11:24
danka_perdanka: пока
vlabumur 09 августа 2018 | 11:18
grablu_rossiu: отсосал у
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Вы о себе думайте у кого ВЫ "отсасываете жестко. С заглотом"..
dorin1987 09 августа 2018 | 11:23
_: Да бросьте Вы, откуда столько негатива? Ведь все по заветам царька РФ - оно же говорило, что повышение курса и санкции во благо ымперии РФ! Урашечки!)
vlabumur 09 августа 2018 | 11:51
dorin1987: откуда столько негатива?
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А в чем вы видите негатив?
dorin1987 09 августа 2018 | 11:53
_: В вашем хамском сообщении в стиле лучших перформансов царька РФ или лавруши из МИД РФ персонажу выше.
kryimzdick 09 августа 2018 | 11:06
Ха-ха, и это только начало.
danko1 09 августа 2018 | 11:15
kryimzdick: Начало было 18 лет назад.
Интересно, кто-нибудь из тех, кто поддерживает Путина, сможет назвать хотя бы что-то одно, что он сделал хорошего для России и для поднятия экономики за всё время правления? Рост цен на нефть не предлагать.
Отрицательное можно бесконечно перечислять.
n_a_t_a7777777 09 августа 2018 | 11:11
Умора! А некоторые очень недалёкие пенсионеры ждут прибавки к пенсии мифической 1 тысячи рублей в следующем году. Учила их власть учила дефолтами, монетизациями, девальвациями...Страна непуганных идиотов -forever —
[наречие]
навсегда, навечно, беспрестанно, постоянно
sergo_25_26 09 августа 2018 | 11:27
n_a_t_a7777777: легко, сделают доллар по 150 и можно пенсию хоть на 5000 поднимать.
flyholander 09 августа 2018 | 11:14
Чтобы "тормазнуть" огалтелую политику Кремля, пора бы под санкции подвести путина вову- сразу же и положительного результата добьются...
poluputing 09 августа 2018 | 11:17
flyholander: ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ САНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СВОЙСТВА?
seryj_wolk 09 августа 2018 | 11:15
Блатной жаргон, растопыренные пальцы и угроза непредсказуемой траекторией на американцев не подействовали. Путин и Косачев с Лавруном со товарищи должны что-то придумать.
pusin_patriot 09 августа 2018 | 11:17
"При этом стоимость иностранной валюты на торгах почти на 3 рубля больше официального курса"
Да ладно, вчера вечером и сегодня сразу после 10 и первых данных о скачке на рубль, простым перетягиванием в телефоне между двумя колонками, по 66 с копейками утащил последние рублики на валютный счёт :)
Сейчас там вопрос в выходные купить термос, разобрать часть пола, сделать закладку и обналичить их нафиг туда из банка. Залив сверху цементом под верхними досками - пенсионные накопления же, не хухры-мухры.
forum_participant 09 августа 2018 | 11:21
Правительству Медведева дали очередного пинка, чтобы быстрее развивал отечественный сектор экономики.. Ведь даже бутерброды с котлетами страна не может пока сделать без американцев.- )
hz6691 09 августа 2018 | 11:26
Вот вам и решение задачи выплаты обесцененных пенсий
mikr 09 августа 2018 | 11:29
Уже можно сбиться со счета, сколько раз США объявляли России очередной "смертельный удар". Помните "экономику разорванную в клочья"? И падение рубля уже бывало не раз и не два. И санкции ведут свою историю не с Крыма, и не с "дела Магницкого", и даже не с поправки Джексона-Вэника. Они просто были ВСЕГДА.
Сегодня американцы просто в очередной раз "победили Россию". Они всегда хотят ее победить и регулярно "побеждают". При помощи длинного и болтливого языка. И еще дополнительной кучки маленьких слюнявых язычков на Эхе Москвы...
sita62 09 августа 2018 | 11:44
mikr: Вы это так шутите? Сколько же у нас больных людей?
rom8883 09 августа 2018 | 12:01
mikr: Удар по яйцам не смертельный.
Что в таком случае произносит ваш язычок?
dorin1987 09 августа 2018 | 12:06
_: Точно! Остается только порадоваться за ымперию РФ. Ведь она на столько великая, что одни слухи про санкции роняют рубль. Величие!