Курс рубля серьезно снизился на фоне сообщений о новых санкциях США. Падением открылся российский рынок акций.

Курс доллара превысил 66 рублей, произошло это впервые почти за два последних года. Курс евро поднялся до 77 рублей, в последний раз таких отметок он достигал в апреле. При этом стоимость иностранной валюты на торгах почти на 3 рубля больше официального курса, который установил Центробанк. Серьезно дешевеют и акции крупнейших российских компаний. На московской бирже акции авиакомпании «Аэрофлот» упали до 12%, банка ВТБ до 7,4, акции Сбербанка почти до 6%, передает РИА. Значительно снижается стоимость ценных бумаг компаний «Мечел» и «Русал».

Мощным падением рынок отреагировал на новости о намерении Соединенных штатов ввести новые санкции против России. Такое решение связано с тем, что Вашингтон подозревает Москву в применении химического оружия против бывшего офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии. Первая волна ограничительных мер вступит в силу уже 22 августа.

Аналитики прогнозируют дальнейшее падение курса рубля и акций государственных компаний.

Серьёзное ослабление рубля стало результатом нескольких факторов, и негативное влияние на российскую валюту будет продолжаться. Такое мнение «Эху» высказал директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Николаев добавил, что ослабление национальной валюты может привести к росту цен и к повышению рисков для бизнеса.