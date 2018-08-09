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Эксклюзив Эха 11:00, 09 августа 2018

Курс рубля серьезно снизился на фоне сообщений о новых санкциях США

Курс рубля серьезно снизился на фоне сообщений о новых санкциях США. Падением открылся российский рынок акций.

Курс доллара превысил 66 рублей, произошло это впервые почти за два последних года. Курс евро поднялся до 77 рублей, в последний раз таких отметок он достигал в апреле. При этом стоимость иностранной валюты на торгах почти на 3 рубля больше официального курса, который установил Центробанк. Серьезно дешевеют и акции крупнейших российских компаний. На московской бирже акции авиакомпании «Аэрофлот» упали до 12%, банка ВТБ до 7,4, акции Сбербанка почти до 6%, передает РИА. Значительно снижается стоимость ценных бумаг компаний «Мечел» и «Русал».

Мощным падением рынок отреагировал на новости о намерении Соединенных штатов ввести новые санкции против России. Такое решение связано с тем, что Вашингтон подозревает Москву в применении химического оружия против бывшего офицера ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии. Первая волна ограничительных мер вступит в силу уже 22 августа.

Аналитики прогнозируют дальнейшее падение курса рубля и акций государственных компаний.

Серьёзное ослабление рубля стало результатом нескольких факторов, и негативное влияние на российскую валюту будет продолжаться. Такое мнение «Эху» высказал директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

Николаев добавил, что ослабление национальной валюты может привести к росту цен и к повышению рисков для бизнеса.

Комментарии

22

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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 11:05

Карлик-казнокрад отсосал у США жестко. С заглотом.

eternity88 09 августа 2018 | 11:15

grablu_rossiu: чё-та рупь ни хрена не Искандер и не Тополь, не смешно ему от санкций. Проблемы у него с чувством юмора...

danka_perdanka 09 августа 2018 | 11:21

eternity88: главное пенсию вовремя платят

sergo_25_26 09 августа 2018 | 11:24

danka_perdanka: пока

vlabumur 09 августа 2018 | 11:18

grablu_rossiu: отсосал у
+++++++++++++++++++++++++
Вы о себе думайте у кого ВЫ "отсасываете жестко. С заглотом"..

dorin1987 09 августа 2018 | 11:23

_: Да бросьте Вы, откуда столько негатива? Ведь все по заветам царька РФ - оно же говорило, что повышение курса и санкции во благо ымперии РФ! Урашечки!)

vlabumur 09 августа 2018 | 11:51

dorin1987: откуда столько негатива?
+++++++++++++++++++++++++
А в чем вы видите негатив?

dorin1987 09 августа 2018 | 11:53

_: В вашем хамском сообщении в стиле лучших перформансов царька РФ или лавруши из МИД РФ персонажу выше.

kryimzdick 09 августа 2018 | 11:06

Ха-ха, и это только начало.

danko1 09 августа 2018 | 11:15

kryimzdick: Начало было 18 лет назад.
Интересно, кто-нибудь из тех, кто поддерживает Путина, сможет назвать хотя бы что-то одно, что он сделал хорошего для России и для поднятия экономики за всё время правления? Рост цен на нефть не предлагать.
Отрицательное можно бесконечно перечислять.

n_a_t_a7777777 09 августа 2018 | 11:11

Умора! А некоторые очень недалёкие пенсионеры ждут прибавки к пенсии мифической 1 тысячи рублей в следующем году. Учила их власть учила дефолтами, монетизациями, девальвациями...Страна непуганных идиотов -forever —

[наречие]
навсегда, навечно, беспрестанно, постоянно

sergo_25_26 09 августа 2018 | 11:27

n_a_t_a7777777: легко, сделают доллар по 150 и можно пенсию хоть на 5000 поднимать.

flyholander 09 августа 2018 | 11:14

Чтобы "тормазнуть" огалтелую политику Кремля, пора бы под санкции подвести путина вову- сразу же и положительного результата добьются...

poluputing 09 августа 2018 | 11:17

flyholander: ВЫ ИМЕЕТЕ В ВИДУ САНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО СВОЙСТВА?

seryj_wolk 09 августа 2018 | 11:15

Блатной жаргон, растопыренные пальцы и угроза непредсказуемой траекторией на американцев не подействовали. Путин и Косачев с Лавруном со товарищи должны что-то придумать.

pusin_patriot 09 августа 2018 | 11:17

"При этом стоимость иностранной валюты на торгах почти на 3 рубля больше официального курса"

Да ладно, вчера вечером и сегодня сразу после 10 и первых данных о скачке на рубль, простым перетягиванием в телефоне между двумя колонками, по 66 с копейками утащил последние рублики на валютный счёт :)

Сейчас там вопрос в выходные купить термос, разобрать часть пола, сделать закладку и обналичить их нафиг туда из банка. Залив сверху цементом под верхними досками - пенсионные накопления же, не хухры-мухры.

forum_participant 09 августа 2018 | 11:21

Правительству Медведева дали очередного пинка, чтобы быстрее развивал отечественный сектор экономики.. Ведь даже бутерброды с котлетами страна не может пока сделать без американцев.- )

hz6691 09 августа 2018 | 11:26

Вот вам и решение задачи выплаты обесцененных пенсий

mikr 09 августа 2018 | 11:29

Уже можно сбиться со счета, сколько раз США объявляли России очередной "смертельный удар". Помните "экономику разорванную в клочья"? И падение рубля уже бывало не раз и не два. И санкции ведут свою историю не с Крыма, и не с "дела Магницкого", и даже не с поправки Джексона-Вэника. Они просто были ВСЕГДА.

Сегодня американцы просто в очередной раз "победили Россию". Они всегда хотят ее победить и регулярно "побеждают". При помощи длинного и болтливого языка. И еще дополнительной кучки маленьких слюнявых язычков на Эхе Москвы...

sita62 09 августа 2018 | 11:44

mikr: Вы это так шутите? Сколько же у нас больных людей?

rom8883 09 августа 2018 | 12:01

mikr: Удар по яйцам не смертельный.
Что в таком случае произносит ваш язычок?

dorin1987 09 августа 2018 | 12:06

_: Точно! Остается только порадоваться за ымперию РФ. Ведь она на столько великая, что одни слухи про санкции роняют рубль. Величие!

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