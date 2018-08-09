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Эксклюзив Эха 10:49, 09 августа 2018

Ультиматум США России заведомо невыполним, что ведет к дальнейшей эскалации напряженности между странами – эксперт

Ультиматум, который США предъявили России, — предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия — заведомо невыполним. Это означает дальнейшую эскалацию напряженности. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
«Предъявление ультиматумов, которые заведомо не могут быть выполнены, предусматривает дальнейшие, еще более жесткие требования. Ни о каком налаживании отношений в этой ситуации нельзя говорить», — сказал Ф.Лукьянов. По его словам, речь идет о «заметной эскалации» напряженности.
При этом Ф.Лукьянов указал на сходство между текущей ситуацией и событиями шестнадцатилетней давности, когда администрация президента Джорджа Буша-мл. выдвинула требование правительству Ирака «допустить международных инспекторов» на военные объекты страны. «Фактически России выдвигается ультиматум, похожий по риторике и тематике на историю с Ираком. Это прямое повторение иракского успеха», — отметил политик.
По его словам, «все ухудшается тем, что движущей силой «в сложившейся ситуации является «американская внутриполитическая борьба, где Россия не столько причина, сколько инструмент».
Ф.Лукьянов также выразил опасения, что текущие события – «это заявка на то, чтобы сделать Россию государством-изгоем».
Ранее США объявили о введении новых санкций в отношении России в связи с использованием химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. России был предъявлен ультиматум предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия. В случае его невыполнения последуют новые санкции.

Комментарии

27

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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 10:52

Забегали как тараканы российские казнокрады?)))) Браво, США!! Вместе скинем воров.

astet 09 августа 2018 | 10:57

grablu_rossiu: Предъявление фашистской Германии
требования не применять химическое и биологическое оружие
по словам Лукьянова неправомерно???
Путин - Гитлер сегодня?

zmeelov_1 09 августа 2018 | 11:07

Пытались и не раз говорить с русскими языком ультиматумов. Язык у всех отсох. А Россия жива и будет жить. А содомиты могут и дальше щёки дуть. Нюх мы ваш топтали. Мы - не Югославия, Ирак или Ливия.

ostapbey 09 августа 2018 | 11:13

zmeelov_1: с русскими орбынцами?? Или с московскими холопами?
А теперь уже ты и до федерастов докатился в развале.
Чей ты русский холоп сегодня????
Путинский?
Ну и радуйся со своей шайкой.
Он тебя не забудет и поцелует куда следует.

Будешь ты счастлив в новых границах.
От Волги по Енисея даже..

gordy 09 августа 2018 | 11:21

"Россия не столько причина, сколько инструмент..."

Предмет неодушевлённый?

serge_moro 09 августа 2018 | 11:25

ostapbey: Изгоем Россию не делает США. Изгоем Россию сделал Путин с его Озером.

pavelmistery 09 августа 2018 | 11:20

zmeelov_1: Если читать внимательно, речь идет не о России, а о бандитах у власти. Или ты за них?

zemljanka 09 августа 2018 | 11:31

Дума пила шампанское за нашего американского президента.
Симонян с нашим американским флагом мчалась по российской столице.
Отцы-основатели американские сочинили законы неудобные захватчикам российской власти...
Подобрали не тот американский сапог?

(комментарий скрыт)

ostapbey 09 августа 2018 | 10:59

Заведомо невыполним?? А куда торопиться?
Вот этот очередной стихоплет уже торопится заведомо куда. В гости к богу..
А люди могут и понаблюдать.
Ведомо как и куда.
Даже..

ostapbey 09 августа 2018 | 11:20

..Когда в газете «День» вышли две тюремные подборки стихов Лукьянова, бывшего Председателя Верховного Совета СССР, а ныне посаженного своим однокашником и многолетним, но вероломным соратником М. Горбачевым в камеру «Матросской тишины», я услышал от достаточно уважаемых поэтов разных направлений: «А неплохая поэзия». Может быть, сегодня это сдержанное признание поэтами автора тюремных стихов своим окажется самой важной поддержкой нового политического заключенного.

Не секрет, что сенсационность этих тюремных стихов — в политическом имени автора. Так же, как интересны для читателя стихи И. Сталина, Мао Цзэдуна, Ю. Андропова..
Такая, значит и есть проза жизни..

tvitov66 09 августа 2018 | 10:54

Выходит что даже эксперт согласен что на Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия наш нацЛидер положил тот-же прибор, что и на Конституцию РФ

luger_max_otto 09 августа 2018 | 11:05

Да, это прямо и непосредственно следует из заявления эксперта. И то, что осущкствляется разработка и производство и то, что пока собираются и дальше идти именно по этому пути.

seryj_wolk 09 августа 2018 | 10:54

Да, Лукьянов Федя, сделают изгоем рфского медведя.

lager23 09 августа 2018 | 10:56

Никто нас не любит!
Спасибо Путену за это.....

waldy 09 августа 2018 | 10:57

План путлера о переходе раши на импортозамещение успешно перевыполняется.. Для полного успеха нужно ещё кого-нибудь травануть непосредственно в штатах. И в раше будет полный парадиз.

andre_klimov 09 августа 2018 | 10:57

Сравнивать стоит не с Ираком, а - с Ираном. Более точная аналогия, да и связь между Ираном и Россией самая прямая, как по части вовлечения в региональные войны, так и по части поддержки терроризма и противодействию нормальному функционированию международных организаций.

y3emen1 09 августа 2018 | 10:57

гарантии? от россии? это вы о чём?

henry52 09 августа 2018 | 10:58

"предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия — заведомо невыполним. "
----------------
А в чем проблема?

ostapbey 09 августа 2018 | 11:02

henry52: в чем проблема??
Проблема в скрепах.
Последние холопы разбегутся без скреп.
Или вымрут даже..

y3emen1 09 августа 2018 | 11:05

ostapbey: в гаранте проблема

y3emen1 09 августа 2018 | 11:07

оно ничего кроме проблем не гарантирует

ostapbey 09 августа 2018 | 11:07

y3emen1: так гарантийный срок у гаранта вышел уже дважды и подряд..
Как тут может быть проблема от неликвида??
Просроченного даже?

hiryrg 09 августа 2018 | 11:08

С какого боку Лукьянов приплёл сюда Ирак и провел аналогию? Понять не могу. Заявить больше нечего?

osa 09 августа 2018 | 11:17

Расшевелили гадюшник ...

(комментарий скрыт)

sergo_25_26 09 августа 2018 | 11:22

Если президент страны бомбящей мирных жителей Сирии заявляет что это для нас бесплатный полигон, о каком предоставлении гарантий может идти речь. Он террорист.

babich174 09 августа 2018 | 11:27

Как лихо Путин обошелся с Трампом в Финляндии, как лихо перевел игру на поле соперника, что рубль нырнул на дно, как кусок гранита, из которого отлиты скрепы.

rom8883 09 августа 2018 | 11:40

А почему Лукьянов? Должен был ответить Луговой.

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