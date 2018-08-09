Ультиматум США России заведомо невыполним, что ведет к дальнейшей эскалации напряженности между странами – эксперт

Ультиматум, который США предъявили России, — предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия — заведомо невыполним. Это означает дальнейшую эскалацию напряженности. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Предъявление ультиматумов, которые заведомо не могут быть выполнены, предусматривает дальнейшие, еще более жесткие требования. Ни о каком налаживании отношений в этой ситуации нельзя говорить», — сказал Ф.Лукьянов. По его словам, речь идет о «заметной эскалации» напряженности.

При этом Ф.Лукьянов указал на сходство между текущей ситуацией и событиями шестнадцатилетней давности, когда администрация президента Джорджа Буша-мл. выдвинула требование правительству Ирака «допустить международных инспекторов» на военные объекты страны. «Фактически России выдвигается ультиматум, похожий по риторике и тематике на историю с Ираком. Это прямое повторение иракского успеха», — отметил политик.

По его словам, «все ухудшается тем, что движущей силой «в сложившейся ситуации является «американская внутриполитическая борьба, где Россия не столько причина, сколько инструмент».

Ф.Лукьянов также выразил опасения, что текущие события – «это заявка на то, чтобы сделать Россию государством-изгоем».

Ранее США объявили о введении новых санкций в отношении России в связи с использованием химического оружия при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. России был предъявлен ультиматум предоставить гарантии неприменения химического и биологического оружия. В случае его невыполнения последуют новые санкции.