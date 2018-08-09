Итальянская полиция изъяла более 20 тонн гашиша в порту Палермо
Одиннадцать человек арестованы, — сообщает газета «Република». Наркотики находились на борту судна, которое следовало под панамским флагом. Предположительная стоимость конфискованного – около 200 миллионов евро.
Членам экипажа предъявлено обвинение в нелегальной перевозке наркотиков. По данным издания, все они выходцы из Черногории.
Комментарии2
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moisha_sekilman 09 августа 2018 | 10:39
Видать везли в хоромы для нацлидера, а тут доблестные макаронные карабинеры пресекли незаконный транзит. Но забыли, что Панама это часть суши контролируемая их боссом Джоном, а тот не потерпит быковитые выходки макаронников, прижмёт их ногтю.
donez 09 августа 2018 | 10:40
Опять наш МИД спалился?