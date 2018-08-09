Итальянская полиция изъяла более 20 тонн гашиша в порту Палермо

Одиннадцать человек арестованы, — сообщает газета «Република». Наркотики находились на борту судна, которое следовало под панамским флагом. Предположительная стоимость конфискованного – около 200 миллионов евро.



Членам экипажа предъявлено обвинение в нелегальной перевозке наркотиков. По данным издания, все они выходцы из Черногории.