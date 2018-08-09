Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе. Об этом сообщили организаторы — Одесский Зеленый театр.

За несколько часов до выступления стало известно, что Алексиевич внесена в базу данных «Миротворец». Затем писательницу удалили из базы, но она дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным.