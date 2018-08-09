Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе
Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич отменила выступление в Одессе. Об этом сообщили организаторы — Одесский Зеленый театр.
За несколько часов до выступления стало известно, что Алексиевич внесена в базу данных «Миротворец». Затем писательницу удалили из базы, но она дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным.
Комментарии1
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parasuk_ 09 августа 2018 | 10:38
Сбесившиеся укронацистские псины уже не знают кого кусать :)