Сотрудники СКР прилетели в ЦАР и допросили водителя, который сопровождал погибших российских журналистов
Сотрудники Следственного комитета России прилетели в Центральноафриканскую республику и допросили водителя, который сопровождал погибших российских журналистов. Об этом Медиазоне рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
По его данным, водителя взяли под стражу. Он находится в отделе расследований национальной жандармерии столицы Банги.
Водитель – единственный оставшийся в живых после нападения на машину съемочной группы. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в Африку для съемок документального фильма о российских наемниках из ЧВК Вагнера.
Комментарии2
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mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 10:38
Они его просто допросили или вывезли в лес?
parasuk_ 09 августа 2018 | 10:40
Судя по тому, как сучит лапками ходорковский, от тут очень даже при делах