Сотрудники СКР прилетели в ЦАР и допросили водителя, который сопровождал погибших российских журналистов

Сотрудники Следственного комитета России прилетели в Центральноафриканскую республику и допросили водителя, который сопровождал погибших российских журналистов. Об этом Медиазоне рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

По его данным, водителя взяли под стражу. Он находится в отделе расследований национальной жандармерии столицы Банги.

Водитель – единственный оставшийся в живых после нападения на машину съемочной группы. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в Африку для съемок документального фильма о российских наемниках из ЧВК Вагнера.