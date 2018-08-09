Курс доллара превысил 66 рублей, евро стоит более 77 рублей на торгах московской биржи
Акции Аэрофлота упали на 8% из-за ожидания новых санкций, — сообщает «Интерфакс».
Акции Сбербанка подешевели на 4%, бумаги РусАла на 3%, банка ВТБ на 2%.
США планируют ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Американские власти также требуют от Москвы гарантий неприменения химического или биологического оружия. В противном случае будут введены новые санкции. Речь идет о существенном ограничении импорта и экспорта. Кроме того, возможна приостановка полетов в США авиакомпании Аэрофлот.
Комментарии4
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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 10:36
Пока не удалим фюрера-казнокрада как опухоль их тела России хирургически - США будут нагибать РФ как беспомощную шлюху.
sab171 09 августа 2018 | 10:36
плевать, тогда мы пенсию до 65/70 поднимем.
donez 09 августа 2018 | 10:37
Т.е. в Хельсинки путин ни о чем договорился... ну вот на хрена такой лидер. За что ни возьмется, все в лучшем случае не работает, в худшем опасно для жизни. Ни украсть, ни покараулить не может...
nitinol 09 августа 2018 | 10:39
Белый пушистый зверёк крадётся медленно, но неотвратимо...