Курс доллара превысил 66 рублей, евро стоит более 77 рублей на торгах московской биржи

Акции Аэрофлота упали на 8% из-за ожидания новых санкций, — сообщает «Интерфакс».

Акции Сбербанка подешевели на 4%, бумаги РусАла на 3%, банка ВТБ на 2%.

США планируют ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Американские власти также требуют от Москвы гарантий неприменения химического или биологического оружия. В противном случае будут введены новые санкции. Речь идет о существенном ограничении импорта и экспорта. Кроме того, возможна приостановка полетов в США авиакомпании Аэрофлот.