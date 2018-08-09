Столичный «Спартак» потерпел поражение в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом.

Уже к 17 минуте встречи в Салониках спартаковцы забили в ворота хозяев два мяча. Не приложив к этому никаких сверхусилий. При том, что футболисты ПАОКА ничего серьезного у ворот гостей за это время не создали. Похоже, уверовали в легкую победу и сами москвичи. И отдали инициативу сопернику. Вскоре греки под рев трибун отыграли 1 мяч с пенальти. Затем еще один после ошибки Комбарова. А перед самым перерывом оплошал уже молодой вратарь Спартака Мксименко. Не удержавший мяч после флангового прострела. Так к перерыву 2-0 превратились для Спартака в 2-3.

Во втором тайме моменты создавали и те, и другие. Но лучший шанс был у Спартака. Но Квинси Промесс не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

Ответная игра между Спартаком и ПАОКом пройдет в Москве 14 августа.

Фанаты греческого клуба ПАОК напали на российских журналистов, — сообщает Спорт-экспресс. Представители ПАОК в Твиттере обвинили россиян в провокации. В клубе назвали произошедшее «небольшим инцидентом», который не получил развития благодаря вмешательству службы безопасности.