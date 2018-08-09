Пожарный, обвиняемый в халатности при тушении «Зимней вишни», попытался покончить с собой в СИЗО
Пожарный, обвиняемый в халатности при тушении «Зимней вишни», попытался покончить с собой в СИЗО. Сейчас он находится в психиатрической больнице.
У Андрея Бурсина произошел нервный срыв, из-за чего он и предпринял попытку самоубийства, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердила жена пожарного Татьяна. По ее словам, два дня назад он должен был пройти психиатрическую экспертизу. Позже ей сообщили, что ее супруга доставили в больницу – у него были перебинтованы обе руки. Татьяна Бурсина считает, что он мог пойти на этот шаг из-за давления со стороны следователей, а также из-за того, что суд не разрешил ему свидание с родными. О том, что пожарного поместили в психиатрическую больницу сегодня на суде рассказал другой фигурант дела Александр Мамонтов.
Андрей Бурсин возглавлял пожарный отряд, который 25 марта первым прибыл к горящей «Зимней вишне». Пожарного обвиняют в том, что он должным образом не организовал эвакуацию из торгового центра, что повлекло смерть людей. Свою вину Бурсин не признает. Более 80 тысяч человек подписали петицию о закрытии дела в его отношении.
Жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 60 человек, большинство из них – дети. Многие из погибших были заперты в одном из кинозалов, куда пожарные не смогли добраться вовремя.
Комментарии3
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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 10:08
Я инспектор пожарной охраны,
Продавец детских жизней за взятки,
Мне начальство по мзде ставит планы,
А проценты со взяток так сладки…
Ну и что, что сгорели люди?
Ведь страна себе может позволить
Загубить пару сотен судеб,
А меня могут шефы уволить!
А мне надо платить кредиты,
Избегать долгового плена,
Как не брать-то?! Ты шутишь? Иди ты!
Так устроена наша система!
Скажу больше: Брать точно надо!
Если я отпущу «клиента»,
То там будут стоять базы НАТО,
Силы вражеского контингента!
А врагов, чтобы им стало пусто,
Победим мощью наших традиций!
Так что, люди, несите «капусту»,
Для пожарных, врачей и полиций.
И ведь я не при чем. Понимаешь:
Повелось это с древней Руси!
Если должность у нас занимаешь -
То бери!! И наверх заноси…
oneoretwo 09 августа 2018 | 10:20
Пожарный, обвиняемый в халатности при тушении «Зимней вишни», попытался покончить с собой в СИЗО
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...зато полностью неуиновный тюлень спокойно ловит карасей на своих дачных гектарах в лесу...
hrenvam 09 августа 2018 | 10:35
А тем временем владелец Зимней вишни неплохо проводит время в Австралии...