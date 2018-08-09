Пожарный, обвиняемый в халатности при тушении «Зимней вишни», попытался покончить с собой в СИЗО. Сейчас он находится в психиатрической больнице.

У Андрея Бурсина произошел нервный срыв, из-за чего он и предпринял попытку самоубийства, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердила жена пожарного Татьяна. По ее словам, два дня назад он должен был пройти психиатрическую экспертизу. Позже ей сообщили, что ее супруга доставили в больницу – у него были перебинтованы обе руки. Татьяна Бурсина считает, что он мог пойти на этот шаг из-за давления со стороны следователей, а также из-за того, что суд не разрешил ему свидание с родными. О том, что пожарного поместили в психиатрическую больницу сегодня на суде рассказал другой фигурант дела Александр Мамонтов.

Андрей Бурсин возглавлял пожарный отряд, который 25 марта первым прибыл к горящей «Зимней вишне». Пожарного обвиняют в том, что он должным образом не организовал эвакуацию из торгового центра, что повлекло смерть людей. Свою вину Бурсин не признает. Более 80 тысяч человек подписали петицию о закрытии дела в его отношении.

Жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 60 человек, большинство из них – дети. Многие из погибших были заперты в одном из кинозалов, куда пожарные не смогли добраться вовремя.