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10:00, 09 августа 2018

Пожарный, обвиняемый в халатности при тушении «Зимней вишни», попытался покончить с собой в СИЗО

Пожарный, обвиняемый в халатности при тушении «Зимней вишни», попытался покончить с собой в СИЗО. Сейчас он находится в психиатрической больнице.

У Андрея Бурсина произошел нервный срыв, из-за чего он и предпринял попытку самоубийства, рассказал ТАСС источник в медицинских кругах. Эту информацию «Коммерсанту» подтвердила жена пожарного Татьяна. По ее словам, два дня назад он должен был пройти психиатрическую экспертизу. Позже ей сообщили, что ее супруга доставили в больницу – у него были перебинтованы обе руки. Татьяна Бурсина считает, что он мог пойти на этот шаг из-за давления со стороны следователей, а также из-за того, что суд не разрешил ему свидание с родными. О том, что пожарного поместили в психиатрическую больницу сегодня на суде рассказал другой фигурант дела Александр Мамонтов.

Андрей Бурсин возглавлял пожарный отряд, который 25 марта первым прибыл к горящей «Зимней вишне». Пожарного обвиняют в том, что он должным образом не организовал эвакуацию из торгового центра, что повлекло смерть людей. Свою вину Бурсин не признает. Более 80 тысяч человек подписали петицию о закрытии дела в его отношении.

Жертвами пожара в «Зимней вишне» стали 60 человек, большинство из них – дети. Многие из погибших были заперты в одном из кинозалов, куда пожарные не смогли добраться вовремя.

Комментарии

3

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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 10:08

Я инспектор пожарной охраны,
Продавец детских жизней за взятки,
Мне начальство по мзде ставит планы,
А проценты со взяток так сладки…

Ну и что, что сгорели люди?
Ведь страна себе может позволить
Загубить пару сотен судеб,
А меня могут шефы уволить!

А мне надо платить кредиты,
Избегать долгового плена,
Как не брать-то?! Ты шутишь? Иди ты!
Так устроена наша система!

Скажу больше: Брать точно надо!
Если я отпущу «клиента»,
То там будут стоять базы НАТО,
Силы вражеского контингента!

А врагов, чтобы им стало пусто,
Победим мощью наших традиций!
Так что, люди, несите «капусту»,
Для пожарных, врачей и полиций.

И ведь я не при чем. Понимаешь:
Повелось это с древней Руси!
Если должность у нас занимаешь -
То бери!! И наверх заноси…

oneoretwo 09 августа 2018 | 10:20

Пожарный, обвиняемый в халатности при тушении «Зимней вишни», попытался покончить с собой в СИЗО
----------------------
...зато полностью неуиновный тюлень спокойно ловит карасей на своих дачных гектарах в лесу...

hrenvam 09 августа 2018 | 10:35

А тем временем владелец Зимней вишни неплохо проводит время в Австралии...

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