Курс доллара превысил 66 рублей
Это произошло впервые с 15 ноября 2016 года.
Евро подрос выше 77 руб, впервые с 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».
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Это произошло впервые с 15 ноября 2016 года.
Евро подрос выше 77 руб, впервые с 16 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс».
Комментарии24
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tvitov66 09 августа 2018 | 10:06
Вот попёрло-ТО! Всё больше крепких высокодуховных рублей в проклятом долларе! Вперде ПРОРЫВ!
grablu_rossiu 09 августа 2018 | 10:07
tvitov66: Заметили, что портянки и вата такие новости почти не комментируют?)))))) Им и сказать нечего. Мозгов не хватает и правда глаза режет. Обхезался жиденько целующий мальчиков в живот вошьдь.
А США как всегда – браво и спасибо))))) Если помогут повесить казнокрадов – готов платить им налоги пожизненно.
pavel_svr 09 августа 2018 | 10:30
grablu_rossiu:
Ну ты тролль, во всех новостях один текст разместил?! Свой ответ и я скопировал, читай повторяй тему
//... вата такие новости почти не комментируют?)))))) Им и сказать нечего. Мозгов не хватает и правда глаза режет. //
Ты то, как прокомментировал?!
// А США как всегда – браво и спасибо))))) Если помогут повесить казнокрадов – готов платить им налоги пожизненно. //
Сейчас то кому платишь?!
На мой взгляд, очередные санкции, это очередной подъем рейтинга Путина. Он что-то начал падать, и Трамп (друг Путина) решил его немножко поднять "враги наступают".
sumars 09 августа 2018 | 10:33
pavel_svr: у тебя в методичке прямо так и написано?)
ostapbey 09 августа 2018 | 10:34
pavel_svr: а чем вы занимались в Киеве до революции??
Тоже были музыкальным критиком как Небаба Путин???
Или родились великим слепым как Гомер и Мильтон с Паниковским даже??
pusin_patriot 09 августа 2018 | 10:37
pavel_svr: Это очередной гвоздище к его днищю.
Сейчас выйди на улицу и спроси, вам что лучше Крым с ДНР и телевизор? Или доллар по 40 и яблоки по 40 в магазине зимой? Докризисные цены на еду, одежду, материалы, предметы обихода, технику и ТНП?
Патриотизм он же хорош для народа под водочку с селедочкой и картофаном под зеленым лучком. А то что будут бомбить их не предупреждали.
А ведь при стоимости бочки за 70 там курс бакса досанкционный как раз где-то у 45 должен был быть.
nelibermot19 09 августа 2018 | 10:28
Хохлам на московских и подмосковных стройках такие новости как серпом по яйкам, меньше зеленых бумажек на родину отправят. Ну а нам до фонаря
brezhneput 09 августа 2018 | 10:35
tvitov66: Вот-вот США рухнет! Доллар обесценится! Бля буду, по телевизору говорили. Совсем уж Запад загнивает, аж страшно, как они там без Россиюшки. Может им отправить гуманитарную помощь? Ну, там... боярышник, кору дуба, крапиву...
kara 09 августа 2018 | 10:07
ну как так то?!
tvitov66 09 августа 2018 | 10:13
kara: если платить налоги, ЖКХ и бензин в долларах, то они даже подешевели!
askol2016 09 августа 2018 | 10:20
tvitov66: хорошо бы еще и пенсию в долларах...
tvitov66 09 августа 2018 | 10:23
askol2016: не переживайте, членам правительства, госдурцам, советофедератовцам и пр. истинным ПУтриотам компенсируют по курсу ... из бюджета - то бишь за наш счет
holic 09 августа 2018 | 10:09
66,5382 +0,9892 +1,51%
yralez 09 августа 2018 | 10:09
Бензин , газ, свет и пр. подорожает, сечин , мюллер и остальная банда озолотится.
Ну как обычно..
mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 10:11
Все, кто хранил накопления в рублях, доверяя родной нацвалюте, немного удивлены.
Впрочем, какие там накопления.
tv_victim 09 августа 2018 | 10:35
mikhail_spb_: Думаю, те, кто хранит в валюте тоже вскоре будут озадачены.... Четыреста пятьдесят на все готовых лап в любой момент нажмут на нужную кнопку и испекут законишко о запрете хождения доллара или евро..... Вплоть до введения уголовной ответственности. Кароч, куда ни кинь - везде клин... Рассея.... Внизу власть тьмы, вверху - тьма власти....
rusof_ob 09 августа 2018 | 10:12
Портянке на заметку: боярышник за границей не закупается, поэтому 11,80 индексироваться не будет.
askol2016 09 августа 2018 | 10:15
По мнению Наибулиной, обрушение ру. бля. никак не повлияет на инфляцию, которая по ее расчетам не превысит 1% в год
tag188 09 августа 2018 | 10:22
Однако, разные великие экономисты вроде Миши Леонтьева и Коли Старикова обещали нам крах ничем не обеспеченного доллара, а здесь опять рубль в пике полетел.
Портки, срочно проясните ситуацию! Когда уже рухнет доллар, а не наоборот?!
tv_victim 09 августа 2018 | 10:37
tag188: И еще один шибко умный депутан Дегтярев пару лет назад выдвигал идеи о запрете хождения валюты в стране... Мол, доллар вот-вот обвалится и нужно россиян оградить от последствий! Представляете что у него в голове?
i_c_e 09 августа 2018 | 10:27
Ждём «экспертных» заключений о том, что рубль наш переоценен, отечественная продукция, наоборот, недооценена, отечественный производитель работает себе в убыток, потребитель не в состоянии потратить то, что зарабатывает, выведенные из оборота сбережения уже не умещаются на антресолях, и поэтому экономика развивается не настолько быстро, как могла бы. И вообще 100 руб. за доллар — самое оно. Или 200.
moisha_sekilman 09 августа 2018 | 10:27
Ну всё сейчас начнётся вопли эхо-экспертов, о том как они всё это предсказывали раньше, а сейчас их пророческие слова подтвердились и на сцену выпрыгнут известнейшие в солнечной системе экономисты Алексашенко с Илларионовым и начнут нам рассказывать как он это всё предсказали ещё 2014 году. У меня лишь одно заключение: - главред Венедиктов дебил круглый вместе со всей своей журкомандой.
brezhneput 09 августа 2018 | 10:29
Ничего ничего... вот в 2024 году Путин станет президентом, вот тогда заживём, эх...))
tushinskiy 09 августа 2018 | 10:39
Аааа ))) ржу не могу ,у нас весь запас в валюте!!!
Меньше продать баксов надо