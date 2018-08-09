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10:00, 09 августа 2018

Данные опроса «Левада-центра» свидетельствуют о снижении поддержки россиянами внешней политики Владимира Путина

Причиной люди называют экономические проблемы внутри страны и снижение уровня жизни.

Сейчас внешний курс президента поддерживают 16% россиян, два года назад 22%. В том, что Владимир Путин защищает государственные интересы страны, уверены 17% участников исследования «Левада-центра». Результаты этого опроса оказались в распоряжении РБК. Среди причин недовольства главой государства называли связи с крупным капиталом и коррумпированными политиками, а также отсутствие интереса к потребностям простых людей.

Изменения настроений произошло из-за снижения доходов и появления планов по повышению пенсионного возраста. Россияне устали от того, что наше государство тратит деньги на помощь другим странам, в то время как соотечественники остаются без поддержки, считает социолог «Левада-центра» Денис Волков. В то же время он отмечает, что результаты опроса не свидетельствуют о снижении популярности президента, а падение рейтинга связывает с тем, что пройден пик поддержки, который был после присоединения Крыма.

Опрос социологи «Левада-центра» проводили в июле, в нем приняли участие 1600 человек.

Комментарии

18

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kottigr1 09 августа 2018 | 10:06

Пора отомстить за татаро-монгольское Иго и перенести столицу РФ в Улан-Батор.. Это не хуже Крыма поднимет рейтинги первого, после Гитлера..

gordy 09 августа 2018 | 10:28

"Данные опроса «Левада-центра» свидетельствуют о снижении поддержки россиянами внешней политики Владимира Путина"


Сколько ж можно со всеми собачиться?

mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 10:08


Неужели любовь народонаселения к нацлидеру оказалась столь непрочной?
Он ведь старается, пашет на галере без отдыха, постоянно думая о народе и Отчизне.

tvitov66 09 августа 2018 | 10:10

mikhail_spb_: и главное что не долгой ... кругом одни враги и измена!

astet 09 августа 2018 | 10:14

mikhail_spb_: это происки проклятых пиндосов!
Это они каждый день поднимают цены на продукты
и вводят новые налоги для пополнения российской казны!
Это они хотят увеличить продолжительность жизни россиян,
для чего не хотят платить пенсию до 65 лет,
а также не хотят платить нормальную зарплату россиянам
на российских предприятиях!

serge_moro 09 августа 2018 | 10:30

astet: Если так пойдет идальше то озерный гигант мысли ,как грабить народ ,может не досидеть до 2024 года. Ворюгу прижали уже со всех сторон. Англичане со Скрипалями, амeриканцы с санкциями,украинцы с Донбассом и Крымом. И здесь уже даже его родные бандерлоги подняли головы и готовы уже взять вилы и топоры . Незавидная судьба у Вована и Димона. Они так стараются,чтобы своей смертью не умереть

askol2016 09 августа 2018 | 10:11

Этому психопату вряд ли сообщают о нарастающей ненависти населения к нему. Услужливые клерки подкладывают выдержки из "общественного мнения пригожинских троллей", а также в кабинете телевизор, в котором бьются в падучей всякие кремлевские пропагандисты

sokal123 09 августа 2018 | 10:23

askol2016: Гигантские успехи узурпатора -его любят все меньше и меньше ,сейчас войнушку устроит и все полюбят снова и сильно.

yralez 09 августа 2018 | 10:12

Скот взбунтовался.......царь то не настоящий.

ed10075 09 августа 2018 | 10:16

Такие опросы дают возможность определять количество идиотов в стране. По данным Левады сегодня 17 процентов.

aleks50 Алексей Клубников 09 августа 2018 | 10:36

ed10075:Холодильник берёт верх над зомбоящиком.

nikolaitschi 09 августа 2018 | 10:16

Откуда у парня центральноафриканская грусть?

hangman19 09 августа 2018 | 10:17

У него есть какая-то внешняя политика, кроме отрицалово))

vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 10:19

И кого теперь назначат в телефашисты для поддержания царского рейтинга?
Кто больше обижает русских: русофобский Казахстан или продавшаяся НАТО Беларусь?

tag188 09 августа 2018 | 10:25

Да как они смеют усомниться в гениальности величайшего геополитика вселенной?!

consts 09 августа 2018 | 10:33

17% поддерживают, понятно. А сколько не поддерживают?

hiryrg 09 августа 2018 | 10:33

Да ну? А как же 86%?

moisha_sekilman 09 августа 2018 | 10:34

Круглосуточная поддержка эхомосек в полном составе за исключением шепелявой беззубой с отвисшим задом бабки danko1, которая ввиду заболеваний её гениталий, эксплуатируемых круглосуточно, не смогла выступить со своей речью перед своим электоратом.

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