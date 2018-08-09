"Данные опроса «Левада-центра» свидетельствуют о снижении поддержки россиянами внешней политики Владимира Путина"

Причиной люди называют экономические проблемы внутри страны и снижение уровня жизни.

Сейчас внешний курс президента поддерживают 16% россиян, два года назад 22%. В том, что Владимир Путин защищает государственные интересы страны, уверены 17% участников исследования «Левада-центра». Результаты этого опроса оказались в распоряжении РБК. Среди причин недовольства главой государства называли связи с крупным капиталом и коррумпированными политиками, а также отсутствие интереса к потребностям простых людей.

Изменения настроений произошло из-за снижения доходов и появления планов по повышению пенсионного возраста. Россияне устали от того, что наше государство тратит деньги на помощь другим странам, в то время как соотечественники остаются без поддержки, считает социолог «Левада-центра» Денис Волков. В то же время он отмечает, что результаты опроса не свидетельствуют о снижении популярности президента, а падение рейтинга связывает с тем, что пройден пик поддержки, который был после присоединения Крыма.

Опрос социологи «Левада-центра» проводили в июле, в нем приняли участие 1600 человек.