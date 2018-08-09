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Эксклюзив Эха 10:00, 09 августа 2018

Власти США с 22 августа вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей

Одновременно Россия должна выполнить ряд условий в течение трех месяцев – речь идет о гарантиях неприменения химического или биологического оружия.

В случае невыполнения этих условий будут введены новые санкции.

Текущая политика Вашингтона в отношении Москвы выглядит, как попытка сделать Россию государством-изгоем. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По словам Лукьянова, выдвижение ультиматума со стороны США к России предполагает, что после его невыполнения давление будет усилено.

Комментарии

15

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grablu_rossiu 09 августа 2018 | 10:06

Заметили, что портянки и вата такие новости почти не комментируют?)))))) Им и сказать нечего. Мозгов не хватает и правда глаза режет. Обхезался жиденько целующий мальчиков в живот вошьдь.

А США как всегда – браво и спасибо))))) Если помогут повесить казнокрадов – готов платить им налоги пожизненно.

tvitov66 09 августа 2018 | 10:08

grablu_rossiu: и это только начало - вспышка - от ПОБЕДЫ нацЛидера в Хельсинки, а скоро придет еще ударная волна, а за ней радиоактивное заражение и ядерная зима ....

gordy 09 августа 2018 | 10:25

У русского мишки плохие делишки?

shicotus_live 09 августа 2018 | 10:36

Власти США с 22 августа вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей....
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Измельчали нагло-саксы. Если под такими клоуновскими предлогами начали санкции вводить, значить они уже на полном издыхании. Над этими придурками уже же весь мир ржёт. Ессно, тот, который не зомбирован их тупой пропагандой.

astet 09 августа 2018 | 10:09

grablu_rossiu: всего несколько дней назад
один из боссов ЕР и блоггер Косачёв
зуб давал за то, что санкций не будет!!!
Жду объяснений от этой путинской шестёрки.

pavel_svr 09 августа 2018 | 10:21

grablu_rossiu:
//... вата такие новости почти не комментируют?)))))) Им и сказать нечего. Мозгов не хватает и правда глаза режет. //
Ты то, как прокомментировал?!
// А США как всегда – браво и спасибо))))) Если помогут повесить казнокрадов – готов платить им налоги пожизненно. //
Сейчас то кому платишь?!
На мой взгляд, очередные санкции, это очередной подъем рейтинга Путина. Он что-то начал падать, и Трамп (друг Путина) решил его немножко поднять "враги наступают".

stichirichi 09 августа 2018 | 10:12

...а ведь тем кто все равно его поддерживает, расскажут по первым двум каналам, что сволочи эти, опять ни за что нас тиранят...и поверят же, поддержат...эх..страна

zollendorf 09 августа 2018 | 10:13

попытка сделать Россию государством-изгоем//

То есть портянки свою паРашу таковым пока не считают.
Даже с придурком Кимом больше разговаривают, чем с русней.
Ну, его величество - телевизор знает свое дело.

mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 10:14


А могут кремлежулики дать гарантии неприменения новичка и полония, но не выполнять их?
Они ведь уже сделали Россию изгоем, семь бед - один ответ.

oneoretwo 09 августа 2018 | 10:16

...а так всегда бывает, когда воруют без меры, ни хрена не понимая в экономике своими вертухайскими мозгами...

timwlad85 09 августа 2018 | 10:27


Ну это уже не драконовские меры,это махровый идиотизм психопата маньяка шизофреника террориста загнанного в угол своей же паранойе преследования.
Надобно напомнить США о том что в США перерешено применять все виды оружия которые складированы на складах.
Так что понятна истерия террориста убийцы маньяка психопата американца ,столько оружия для продажи и с последующим уничтожением конкурентов и тем самым сохранить свою лидирующую роль во всём мире и это не осуществимо потому что и в других странах есть тоже оружие массового поражения.
Сталкиваться с этим протестантским идиотизмом нациста рабовладельца о его безоговорочной власти над другими приходилось и в Германии,как и прочими представителями запада в 1990тых годах.
Потому и возник у них кризис системы с комплексом тотального недоверия что пытаясь друг друга сделать дураками и рабами с применением угроз получили американцы удар 09.11.2001 года.

К стати читал хвалебную бредятину об американском бомбардировщике В 17 "летающая крепость."
Вчитавшись внимательно в той же википедии,летал В17 как утюг и не имел защиту для пилотов.
из каждой армады 2/3 были невосполнимыми потерями самолётами и не хватало лётчиков.,так как гибли с каждым самолётом 9 человек.
Англичане перестали вообще летать или летали на максимальных высотах.
И только когда Красная Армия вступила на территорию Германии и ПВО Германии было практически подавлено красной Армией,тогда американцы и англичане и начали бомбить армадами этих летающих утюгов мирные города Германии уничтожая мирное население.
Так как заводы всё таки имели кое какую защиту ПВО.
Потому и речи таковы,мол ты разоружись,свяжи себя,не корми себя целый месяц,по бейся головой о стенку,а потом может быть американец справится.
В общем господа,англосаксы не вояки и когда их пугнут хорошо и сами себе устроят порку с испугу типа Вьетнамского Синдрома.

furk 09 августа 2018 | 10:31

timwlad85: Вот это высер!

omichka 09 августа 2018 | 10:33

timwlad85:
Единственная европейская страна, которую гансы не топтали во 2 Мировую - Великобритания.

antonkon 09 августа 2018 | 10:38

omichka: Португалия? Ирландия?

leonty 09 августа 2018 | 10:36

"...попытка сделать Россию государством-изгоем..." - попытка давно удалась... И не американцам... Это мы сами постарались... Чего-чего, а нагадить самим себе мы горазды...

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