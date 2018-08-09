Власти США с 22 августа вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей....

Одновременно Россия должна выполнить ряд условий в течение трех месяцев – речь идет о гарантиях неприменения химического или биологического оружия.

В случае невыполнения этих условий будут введены новые санкции.

Текущая политика Вашингтона в отношении Москвы выглядит, как попытка сделать Россию государством-изгоем. Такое мнение «Эху» высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

По словам Лукьянова, выдвижение ультиматума со стороны США к России предполагает, что после его невыполнения давление будет усилено.