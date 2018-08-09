На Сардинии туриста оштрафовали на одну тысячу евро за кражу песка с пляжа
На Сардинии туриста оштрафовали на одну тысячу евро за кражу песка с пляжа. Как пишет газета Гардиан, 40-летний уроженец Неаполя, проживающий в Великобритании, хотел привезти домой бутылку с песком в качестве сувенира.
Власти Сардинии ввели штраф от 500 до трех тысяч евро за попытку вывоза песка, камней и ракушек.
Комментарии9
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tag188 09 августа 2018 | 09:39
Песок, ракушки и тд. нельзя так же вывозить из Турции и Тайланда, если что. А из Туниса местные деньги.
Надо хоть немного изучить перед поездкой законы страны, где собрался отдыхать.
post_v 09 августа 2018 | 10:01
tag188:
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а по закону могли ведь и на 3000 оштрафовать.....
gvs 09 августа 2018 | 09:41
А штраф за кражу морской воды еще не ввели? )))
drgonish 09 августа 2018 | 09:57
Если каждый будет песок вывозить, что что от Сардинии останется?
А вообще, конечно, страсть граждан возить песок, камни и ракушки - это сродни страсти проходить экскурсионные программы пялясь в экраны смартфонов.
vetsurgeon 09 августа 2018 | 10:06
какому дураку придёт в голову набивать чемодан песком с пляжа? идиоты какие-то, ей-богу
yralez 09 августа 2018 | 10:07
Примерно на 50-100 рублей.....по доходам англичан.
Это не в РФ, тут за штраф за всю жизнь не расплатишься.
oneoretwo 09 августа 2018 | 10:08
...учитесь работать... введя такие же штрафы в сочи перед прохиндиадой - 1 бутылка песка 1000 евро, 1 камень с пляжей - 100 евро - можно было не только покрыть затраты, но и резко сработать в плюс...
alaniron 09 августа 2018 | 10:08
Этим туристом оказался Мыкола из Шумерии, полиции он заявил что с пустыми руками неоткуда не уходит.
vlabumur 09 августа 2018 | 10:10
А в России даже валежник бесплатно.
Это жизнь! И вдруг — Сардины! Вот те раз! Нельзя же так! (С)