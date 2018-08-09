На Сардинии туриста оштрафовали на одну тысячу евро за кражу песка с пляжа. Как пишет газета Гардиан, 40-летний уроженец Неаполя, проживающий в Великобритании, хотел привезти домой бутылку с песком в качестве сувенира.

Власти Сардинии ввели штраф от 500 до трех тысяч евро за попытку вывоза песка, камней и ракушек.