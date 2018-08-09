Правительство Эквадора объявило чрезвычайное положение в нескольких провинциях из-за притока венесуэльских мигрантов
Правительство Эквадора объявило чрезвычайное положение в нескольких провинциях из-за притока венесуэльских мигрантов. Ежедневно границу пересекают более 4 тысяч беженцев из Венесуэлы.
Венесуэла живет в условиях экономического кризиса с 2013 года. По прогнозу МВФ, уровень инфляции в стране к концу года может составить миллион процентов.
Комментарии6
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tag188 09 августа 2018 | 09:42
Венесуэла -- уменьшенная модель России, с тем отличием, что россиянам бежать некуда -- от большинства городов до ближайшей границы несколько тысяч километров.
danko_vibla 09 августа 2018 | 09:44
tag188: а зохляндии?
aleks50 Алексей Клубников 09 августа 2018 | 09:49
Очень высоко духовная страна. У нас Вова со свечкой в загоне для верующих снимается, а у них мадура даже с птичкой по душам разговаривает. И почему только люди бегут из этих заповедников средневековой духовности?
eniro 09 августа 2018 | 10:12
aleks50: Думаю бегут потому, что просто хотят жрать, а в страну идет только "российская гуманитарка," в виде АК и патронов к ним.
gad123 09 августа 2018 | 09:57
А там всего то нада перейти узкий рэчка по Мосту!! Минут за пать!! Неэ то, что из Дании.. Там шагат и шагать, нэ то шо на рэзиновом га.. через лужу, а далее водвезут до Гэрмании!!
yralez 09 августа 2018 | 10:01
Что за банда там правит, , когда от нефти обнищали ?
Такую банду мы знаем на своем опыте.