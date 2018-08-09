Правительство Эквадора объявило чрезвычайное положение в нескольких провинциях из-за притока венесуэльских мигрантов. Ежедневно границу пересекают более 4 тысяч беженцев из Венесуэлы.

Венесуэла живет в условиях экономического кризиса с 2013 года. По прогнозу МВФ, уровень инфляции в стране к концу года может составить миллион процентов.