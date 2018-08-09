Сенат Аргентины отклонил законопроект о легализации абортов
Ранее документ одобрила нижняя палата парламента. Обсуждение в сенате продолжалось более 12 часов. Все это время у здания Конгресса проходили манифестации сторонников и противников абортов.
Сейчас аборты в Аргентине разрешены только после изнасилования, а также в случае угрозы жизни матери или ребенка. В остальных случаях искусственное прерывание беременности считается преступлением.
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