Кемеровский пожарный Андрей Бурсин, руководивший тушением пожара в Зимней вишне, пытался покончить с собой в СИЗО. Об этом «Коммерсанту» рассказала его жена, Татьяна Бурсина. По ее мнению, поводом для суицида могло стать давление со стороны следствия и отказ в свидании.

Бурсин обвиняется в халатности – он первым прибыл на место пожара в торговом центре. По версии следствия, он нарушил боевой устав, не организовал руководство силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона и не провел разведку должным образом. В результате пожара погибли 60 человек.