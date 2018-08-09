Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции, которые будут введены 22-го августа. В посольстве подчеркивают, что санкции вводятся «под надуманным предлогом», использования правительством Российской федерации нервнопаралитического вещества «Новичок» против Сергея Скрипаля и его дочери.



В ответ на просьбу российских дипломатов предъявить доказательства, Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения, — сообщает посольство.

Американцы утверждают, что располагают достаточными данными, которые позволяют делать вывод о виновности России. Накануне на новостях о новых американских санкциях из-за дела Скрипалей, курс доллара достиг нового максимума с начала года – почти 65 с половиной рублей, — пишут «Ведомости».