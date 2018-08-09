Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции
Российское посольство в США называет «драконовскими» новые антироссийские санкции, которые будут введены 22-го августа. В посольстве подчеркивают, что санкции вводятся «под надуманным предлогом», использования правительством Российской федерации нервнопаралитического вещества «Новичок» против Сергея Скрипаля и его дочери.
В ответ на просьбу российских дипломатов предъявить доказательства, Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения, — сообщает посольство.
Американцы утверждают, что располагают достаточными данными, которые позволяют делать вывод о виновности России. Накануне на новостях о новых американских санкциях из-за дела Скрипалей, курс доллара достиг нового максимума с начала года – почти 65 с половиной рублей, — пишут «Ведомости».
Комментарии54
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putn_pnh 09 августа 2018 | 09:36
Драконовски полезные и выгодные отечественному производителю.
kottigr1 09 августа 2018 | 09:37
putn_pnh: Санкции пиндосов бесполезны.. Пусть так и знают !
Им просто не удастся подорвать российскую экономику.. Гений российской современности Владимир Владимирович Путин всегда действует на опережение и находится на шаг впереди..
Слава КПСС !
tvitov66 09 августа 2018 | 09:40
«драконовские» = антиПУтинские
sensei54 09 августа 2018 | 09:40
kottigr1: Слава КПСС !
.....................................
А кто это? )))
kottigr1 09 августа 2018 | 09:44
sensei54: Это СС, только через КП...
bobiksdoh 09 августа 2018 | 09:40
kottigr1: героям слава!
semia 09 августа 2018 | 09:41
Подавленный Путиным Трамп сейчас обгонит Конгресс с введением антироссийских санкций.Опять Вову опускают.
belovnikita 09 августа 2018 | 09:49
kottigr1: лысина ботоксного ху/ла рабсеянам путь озарила)
sara_kerrigan 09 августа 2018 | 09:39
Странно. Да любой порток-недоумок знает, что санкции либо смешны, либо на пользу. А солидное учереждение - не знает :)
Ну да ничего. Сейчас им быстро объяснят, что это очередная плешивая много-ходов-очка.
kalimator 09 августа 2018 | 09:40
так с драконами по-другому нельзя.
bobiksdoh 09 августа 2018 | 09:40
Уже 66 рубчиков за ничего не стоящую зеленую бумажку.
wojskowy Марек Качоровски 09 августа 2018 | 09:45
bobiksdoh: Готов купить у тебя любое количество долларов по цене фантика для конфетки, это будет для тебя выгодный бизнес, получишь деньги за то, что ничего не стоит. Жду предложений. Или так сболтнул по методичке?
tvitov66 09 августа 2018 | 09:47
bobiksdoh: вот попёрло-ТО! Всё больше крепких высокодуховных рублей в проклятом долларе! Вперде ПРОРЫВ!
timber_head 09 августа 2018 | 09:41
Что, санкции уже не "на пользу"? Уже прогресс.
seryj_wolk 09 августа 2018 | 09:42
Шавки героинчески заскулили от санкций. Приятно слышать.
drgonish 09 августа 2018 | 09:48
seryj_wolk:
{Шавки героинчески заскулили от санкций]
Ты бы хоть аву сменил :))
davi__koloradov 09 августа 2018 | 09:45
"Ой, что это с вами случимши? Чтой-то вы в лице переменивши? Вы никак заболемши..." (c)
drgonish 09 августа 2018 | 09:45
{В ответ на просьбу российских дипломатов предъявить доказательства, Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения, — сообщает посольство. ]
Цирк.
vlad2 09 августа 2018 | 10:01
drgonish: если кто-то написал в лифте, все всегда думают на местного хулигана. Даже если это не он. Репутация, он ее заработал на "благо" России, ничем не отмоешь.
andre_klimov 09 августа 2018 | 10:04
drgonish:
Ну так перед судом и будут доказательства для ознакомления. Всё, как полагается по праву. Не волнуйтесь. Будет у вас время подготовиться к суду.
homa_brutt 09 августа 2018 | 10:05
drgonish: /В ответ на просьбу российских дипломатов предъявить доказательства, Вашингтон заявил о конфиденциальности и отказался дать пояснения.../
Так тож новое слово в юриспруденции: " У нас есть доказательства (highly likely), но мы их никому не покажем!"
vblack 09 августа 2018 | 10:15
homa_brutt: Доказательства нужны тем кто санкции вводит. Это не суд.
pionerka Зинаида Сацкая 09 августа 2018 | 09:49
Бунтовщики, однако. Внутри-то страны все ответственные люди говорят о пользе санкций для отечественной экономики.
nalix 09 августа 2018 | 09:49
Ваше место у параши. Заслужили.
homa_brutt 09 августа 2018 | 10:07
nalix: /Ваше место у параши./
Не,милок,тебя хер оттуда сдвинешь,плотно обосновался....
croaker 09 августа 2018 | 09:51
Нам главное узнать,где и как мы прокололись и где произошла утечка, вот и троллим американцев и англичан в надежде, что проболтаются.
hagana 09 августа 2018 | 09:52
Так все антироссийские санкции были же всегда нам только на пользу ?! Разве нет ? Что ж тут драконовского ? Еще не знаем что за санкции и уже заранее так переживаем ?!
ivar1964 09 августа 2018 | 09:53
Не странно ли? Драконовские? До сих пор санкции вызывали смех в российских верхах, а тут вдруг внезапно ....
perestarok 09 августа 2018 | 09:55
Санкции - это правильно. Нехера было позволять пиндосам бомбить всех подряд. Вот за это и наказывают. Был СССР так боялись бомбить кого вздумается.
fosst13 09 августа 2018 | 09:56
Ну а кто сомневался? США достаточно давно уже практически войну объявили нам. Не нужны им конкуренты на этом шарике. Культура генстеров у них глубоко укоренилась, будут давить всеми путями, которыми могут.
Так что "делай что должно, будь что будет". В интересные времена живём ).
vblack 09 августа 2018 | 10:02
fosst13: Беспредельщики не нужны, шарик то он один на всех.
fosst13 09 августа 2018 | 10:11
vblack: Ну, к сожалению, на данный момент беспредельщики объективно сильнее и как раз они щемят остальных, кто не встал раком, что бы таковыми оставаться.
commeilfaut 09 августа 2018 | 10:12
fosst13: Мы вот на даче муравьям войну давно объявили не нужны нам конкуренты на этом шарике. Сравнимо?
fosst13 09 августа 2018 | 10:17
commeilfaut: Кстати, очень метко. Расизм хорошо показан. Эти товарищи ведь других за людей не считают. Прямо как быдлота из 90-х. Ну или как вы, псевдолибералы.
pionerka Зинаида Сацкая 09 августа 2018 | 10:20
fosst13: fosst13: Про конкурентов поподробнее пожалуйста. Сегодня наша экономика равна экономике штата Калифорния. Не экономика Штатов равна экономике Воронежской области. И даже Московской.
fosst13 09 августа 2018 | 10:23
pionerka: Разве США не прописали у себя, что мы - экзестенциальная угроза для них и прочее, прочее, прочее. Зачем вы дурачка включаете.
djuga 09 августа 2018 | 10:31
fosst13: Разве США не прописали у себя, что мы - экзестенциальная угроза для них и прочее
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Вы не видите разницы между угрозой и конкуренцией?
Северная Корея была конкурентом или угрозой для США?
fosst13 09 августа 2018 | 10:36
djuga: Т.е. пока мы обладаем оружием, нас будут давить до смерти, либо пока не развалимся? Ну меня и такой подход этих ребят тоже не устраивает.
anemon 09 августа 2018 | 09:59
Конечно драконовские, за такие мелкие шалости! Подумаешь, ОВ на территории суверенного государства применили!
homa_brutt 09 августа 2018 | 10:10
anemon: / ОВ на территории суверенного государства применили!/
Кто именно? Обвиняемые есть? Ну,хоть подозреваемые,а?
Как всегда... Сухой трындёж по мокрым стенам...
anemon 09 августа 2018 | 10:15
homa_brutt: Ну, АВЫДОКАЖИТИ, естественно!
fosst13 09 августа 2018 | 10:21
anemon: Ну как бы да. Что бы обвинять в чём-то, нужно сперва доказать.
fosst13 09 августа 2018 | 10:14
anemon: Был суд, представлены доказательства, представлены обвинения? Или на уровне "хайлилайкли" без доказательств? Не смеши, это ведь гопническая травля чистой воды.
vblack 09 августа 2018 | 10:17
anemon: Охренеть, Лондон уже часть РФ
elepht 09 августа 2018 | 10:00
Драконоввсие - это, по всему судя, имеющие очень высокую эффективность?
apels 09 августа 2018 | 10:03
Ну остановите Захарову и К, ездющих вокруг кремля с флагом и пьющим шампанское за победу Трампа!
uzhosuzhos 09 августа 2018 | 10:04
Теперь отечественное производство всего - еще более лучше заподнимается отовсюду!
Еще более шире заулыбаются освященные Искандеры!
Ну и я так понимаю, что Воронежу - всё.
dsa_dsf 09 августа 2018 | 10:05
А что уже санкции несмешные пошли? Отхохотались кремлёвские пенсы?
vlabumur 09 августа 2018 | 10:05
Недолго музыка играла
Недолго фраер танцевал.
zavodenka 09 августа 2018 | 10:08
Проглотили крымскую наживку?
Кушайте на здоровье!
valian0822 09 августа 2018 | 10:10
Как же наши руководители, депутаты и прочие свистели из всех чайников насчёт импортозамещения и пользы санкций. Чо то не слышно их ... видно всё уже импортозаместили.
petrovich_spb 09 августа 2018 | 10:12
А дракон жрЕт в трИ горла. За это ему и санкции.
agamasat 09 августа 2018 | 10:20
Пора правительство отправлять в отставку, отправлять Думу в бессрочный неоплачиваемый отпуск и вводить антикризисное управление.
homa_brutt 09 августа 2018 | 10:41
agamasat: /и вводить антикризисное управление/
Чо,Гайдара предлагаешь реанимировать? Кажется,мы такое уже проходили...Удачно получилось?