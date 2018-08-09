Посольство России в США получило официальное уведомление от ФБР о задержании нескольких человек
Посольство России в США получило официальное уведомление от ФБР о задержании нескольких человек, которые утверждают, что они граждане Российской Федерации. Эта информация сейчас проверяется, — сообщил РИА пресс-секретарь генконсульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.
По некоторым данным, задержанных подозревают в причастности к интернет-мошенничеству. ФБР оценивает ущерб от их действий в четыре миллиона долларов.
Комментарии16
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tvitov66 09 августа 2018 | 09:37
я надеюсь что хотя бы эти патриоты не имели дел с членами республиканской партии вероятного противника
mikhail_spb_ 09 августа 2018 | 09:39
Ещё одна группа провалившихся лубянских агентов?
kottigr1 09 августа 2018 | 09:41
mikhail_spb_: Российским чекистам не помогла даже конспирация..
Даже после того как они из рыцарей плаща и кинжала стали рыцарями пера и фуфайки, проклятое ЦРУ все равно смогло их выследить..
Наверняка на самых верхах российской власти засел "крот".. !
tvitov66 09 августа 2018 | 09:42
mikhail_spb_: не, эти просто жулики ... хотя вероятнее всего и агенты тоже
donez 09 августа 2018 | 10:24
mikhail_spb_: Ихтамнет.
sergo_25_26 09 августа 2018 | 09:39
А почему молчит пууутиин?
tvitov66 09 августа 2018 | 09:44
sergo_25_26: нацЛидеру некогда - он в Ливию вводит ... положит конец, так сказать, их гражданской войне нашими шойгами и ихтамнетами под виолончельный скрип Вагнера
ivar1964 09 августа 2018 | 09:51
sergo_25_26: Но как молчит! Как выразительно молчит!
y3emen1 09 августа 2018 | 09:56
ivar1964: достаточно того, что оно бровки насупило
kottigr1 09 августа 2018 | 10:02
ivar1964: Зато как брутально играет желваками..
andre_klimov 09 августа 2018 | 09:51
Разве их не лишили гражданства за два дня до ареста?
heklya 09 августа 2018 | 09:52
Дали отмашку - мести всех !!
vasya_von_smetankin 09 августа 2018 | 09:56
этонемы!
valian0822 09 августа 2018 | 10:04
Они перед арестом потеряли гражданство, кстати , как там Бутина?
andre_klimov 09 августа 2018 | 10:13
valian0822:
Спрашивать о Бутине при новых арестах - всё равно что спрашивать "как там Бут" во время истории с "Арктик Си" :))
addi 09 августа 2018 | 10:23
"А.Чапмен-2" настучала ? Быть ей одномандатницей в госДуре !