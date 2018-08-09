Посольство России в США получило официальное уведомление от ФБР о задержании нескольких человек, которые утверждают, что они граждане Российской Федерации. Эта информация сейчас проверяется, — сообщил РИА пресс-секретарь генконсульства в Нью-Йорке Алексей Топольский.

По некоторым данным, задержанных подозревают в причастности к интернет-мошенничеству. ФБР оценивает ущерб от их действий в четыре миллиона долларов.