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09:00, 09 августа 2018

Верховный суд РФ сегодня рассмотрит жалобу мессенджера Телеграм на решение суда

Верховный суд РФ сегодня рассмотрит жалобу мессенджера Телеграм на решение суда, который признал законным приказ ФСБ об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Обвинять мессенджер телеграмм в поддержке терроризма нет никаких оснований, — считает руководитель общественной органзиции «РосКомСвобода» Артем Козлюк.

Козлюк считает, что заявления главы Роскомнадзора в отношении телеграмма призваны очернить создателя ресурса Павла Дурова и удобный мессенджер в целом.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке мессенджера «Телеграм» из-за отказа компании предоставить ключи шифрования. 14 июня Мосгорсуд признал законным решение о запрете «Телеграма» в России.

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