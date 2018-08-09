Верховный суд РФ сегодня рассмотрит жалобу мессенджера Телеграм на решение суда, который признал законным приказ ФСБ об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Обвинять мессенджер телеграмм в поддержке терроризма нет никаких оснований, — считает руководитель общественной органзиции «РосКомСвобода» Артем Козлюк.

Козлюк считает, что заявления главы Роскомнадзора в отношении телеграмма призваны очернить создателя ресурса Павла Дурова и удобный мессенджер в целом.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск о блокировке мессенджера «Телеграм» из-за отказа компании предоставить ключи шифрования. 14 июня Мосгорсуд признал законным решение о запрете «Телеграма» в России.